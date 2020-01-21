iPhone 11'de izinsiz konum takibi yapan özelliğe kapatma tuşu geldi

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir haber, iPhone 11 kullanıcılarını oldukça yakından ilgilendiriyordu.

Bir güvenlik araştırmacısı, ayarlardan kapatsanız bile iPhone 11 modellerinin konum verilerini kullandığını tespit etmiş ve bu durumun Apple'ın gizlilik politikalarını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Kullanıcılar, Ayarlar > Gizlilik > Konum servisleri yolunu izleyerek her bir uygulamanın konum erişimini kapatabiliyor. Ancak iPhone 11 modelleri, siz konumu kapatsanız bile arka planda konumunuza erişmeye devam ediyor.

APPLE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Apple konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm erişimler kapalı olsa bile konum verilerinin depolanmasının nedeninin, iPhone 11 serisinde bulunan Ultra Geniş Bant (UWB) özelliği olduğunu belirmişti.

AÇMA/KAPAMA TUŞU EKLENDİ

Apple, kullanıcıların UWB seçeneğini kapatabilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirket, söz konusu özellik için iOS 13.3.1 beta sürümüne açma/kapama tuşu ekledi. Söz konusu özellik, kararlı iOS 13.3.1 sürümüyle bütün kullanıcıların karşısına çıkacak.

ULTRA GENİŞ BANT (UWB) TEKNOLOJİSİ NEDİR

Apple'ın iPhone 11 modellerinde kullandığı Ultra Geniş Bant teknolojisi, tıpkı Bluetooth gibi, cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor. Ancak UWB, radyo dalgalarının cihazlar arasındaki gidip gelme süresini hesaplayarak oldukça hassas konum belirleme özelliğine sahip.

Yeni teknoloji, yakınlardaki cihazların konum tespitini oldukça hassas yapıp, veri aktarmayı daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

AIRDROP İLE DOSYA PAYLAŞMAK DAHA KOLAY VE HIZLI

UWB teknolojisi, kullanılan cihazların yönünü hassas bir şekilde belirleyebiliyor. Örneğin; bir odada bulunan birden fazla iPhone'dan birine AirDrop ile dosya göndermek istediğinizde, telefonunuzu sadece o yöne çevirmeniz yeterli olacak.

GPS'TEN ÇOK DAHA ETKİLİ

Uydu tabanlı GPS, özellikle harita üzerinden konum tespitinde oldukça başarılı. Ancak iç mekanlardaki hassas konum tespitinde, yeteri kadar kullanışlı değil. UWB teknolojisi ise iç mekanlarda bile, oldukça hassas konum tespiti yapabiliyor.

Bu teknoloji ile etrafınızdaki cihazlarla da hızlı bir şekilde iletişim kurulabiliyor. Örneğin gelecekte, arabanızın yanına gittiğinizde aracınızın telefonunuzu anında tanıdığını ve kapıların otomatik olarak açıldığını hayal edin. Arabadan çıktığınızda ise artık araçta olmadığınız tespit edilerek kapıların kapandığını düşünün.

İşte bütün bu yenilikler, UWB teknolojisi ile gerçekleşecek. Kısaca özetlemek gerekirse; evinizdeki akıllı cihazlar, evin içinde dolaşırken bile adım adım sizi takip ederek sizinle sürekli etkileşim içinde olacak.

Bluetooth tabanlı konum algılama teknolojileri, konumunuzu doğru tespit edebilmek için yaklaşık 2 saniyeye ihtiyaç duyuyor. UWB ise, konum tespit etme konusunda diğer teknolojilerden yaklaşık bin kat daha hızlı.

APPLE, UWB'DEN NASIL YARARLANIYOR?

Apple, iPhone 11 modellerine, UWB teknolojisinin U1 adlı yongasını kullandı. Şirket, her ne kadar etkinlik sırasında bu teknolojiden hiç bahsetmese de internet sitesinde şu ifadelere yer verdi: ''Apple tarafından tasarlanan U1 yongası, mekansal farkındalık için ultra geniş bant teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, iPhone 11 modellerinin, diğer U1 donanımlı Apple aygıtlarını tam olarak bulmasını sağlıyor.''

Apple, şimdilik yalnızca kendi cihazları arasında UWB bağlantı desteği sunuyor, ancak bu cihazların sayısı gelecekte oldukça fazla olacak.

UWB İLE İLGİLENEN DİĞER ŞİRKETLER

UWB'ye dahil olan diğer şirketler arasında, tüketici elektroniği devleri Samsung ve Sony, yonga üreticileri Decawave ve NXP, otomobil üreticileri Volkswagen, Hyundai ve Jaguar Land Rover bulunuyor. Bütün bu şirketler, UWB'nin gelecekte daha fazla alanda kullanılmasını sağlamak için yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Toparlayacak olursak; Ultra Geniş Bant(UWB) teknolojisi, çevrenizdeki bütün cihazlarla iletişim halinde olmanızı kolaylaştıracak. Evinize girdiğinizde otomatik olarak ışıklar yanacak, odanıza geldiğinizde hoparlörlerinizden müzik çalmaya başlayacak, arabanıza yaklaştığınızda kapılarınız açılacak.

Bu örnekleri istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bu yeni teknolojinin gelecekte daha fazla kullanılmasıyla artık etrafımızdaki her şey, bizim konumumuza göre hareket edecek.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.



