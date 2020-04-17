iPhone 12 Pro Max böyle görünecek

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 12 serisi hakkında, şimdiden birkaç küçük sızıntı gerçekleşti.

Bu sızıntıları bir araya getiren 8 milyondan fazla aboneye sahip EverythingApplePro YouTube kanalı, iPhone 12 serisinin en güçlü modeli iPhone 12 Pro Max'in render görüntülerini oluşturdu.

DAHA KAVİSLİ ÇERÇEVELER

Daha önce de ortaya çıktığı gibi, yeni iPhone 12 serisinde daha kavisli bir çerçeve tasarımı karşımıza çıkacak. Bu da telefonların uzun bir iPhone 5 gibi görünmesini sağlayacak. Ayrıca bu çerçeveler, mevcut iPhone 11 modellerine göre daha ince olacak.

iPhone 12 modellerinde de çentik sevdasından vazgeçmeyecek Apple, çentiğin boyutunu ise küçültecek. Bu da telefonların OnePlus 6 modeline benzer hale getirecek.

iPhone 12 Pro Max'i, iPad Pro gibi resmi aksesuarlarla eşleştirmek için telefonun bir de akıllı konnektöre sahip olacağı söyleniyor. Ne yazık ki Apple'ın ne tür aksesuarlar geliştirdiğini henüz bilmiyoruz.

Ayrıca Apple'ın, bu yıl toplam altı amiral gemisi iPhone'u piyasaya süreceği bildirildi, ancak bunların bazıları koronavirüs nedeniyle gecikebilir.