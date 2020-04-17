taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9186
Euro
7.5265
Altın
1698.52
Borsa
98177.13
Gram Altın
377.947
Bitcoin
48744.41

iPhone 12 Pro Max böyle görünecek

8 milyondan fazla aboneye sahip EverythingApplePro YouTube kanalı, iPhone 12 Pro'nun render görüntülerini oluşturdu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

iPhone 12 Pro Max böyle görünecek

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 12 serisi hakkında, şimdiden birkaç küçük sızıntı gerçekleşti.

Bu sızıntıları bir araya getiren 8 milyondan fazla aboneye sahip EverythingApplePro YouTube kanalı, iPhone 12 serisinin en güçlü modeli iPhone 12 Pro Max'in render görüntülerini oluşturdu.

iphone 12poro

DAHA KAVİSLİ ÇERÇEVELER

Daha önce de ortaya çıktığı gibi, yeni iPhone 12 serisinde daha kavisli bir çerçeve tasarımı karşımıza çıkacak. Bu da telefonların uzun bir iPhone 5 gibi görünmesini sağlayacak. Ayrıca bu çerçeveler, mevcut iPhone 11 modellerine göre daha ince olacak.

iPhone 12 modellerinde de çentik sevdasından vazgeçmeyecek Apple, çentiğin boyutunu ise küçültecek. Bu da telefonların OnePlus 6 modeline benzer hale getirecek.

iphone12

iPhone 12 Pro Max'i, iPad Pro gibi resmi aksesuarlarla eşleştirmek için telefonun bir de akıllı konnektöre sahip olacağı söyleniyor. Ne yazık ki Apple'ın ne tür aksesuarlar geliştirdiğini henüz bilmiyoruz.

Ayrıca Apple'ın, bu yıl toplam altı amiral gemisi iPhone'u piyasaya süreceği bildirildi, ancak bunların bazıları koronavirüs nedeniyle gecikebilir.

Instagram: @eshteknoloji

iPhone 12 Pro Max böyle görünecek

iPhone 12 Pro Max böyle görünecek

iPhone 12 Pro Max böyle görünecek

iPhone 12 Pro Max böyle görünecek

iPhone 12 Pro Max böyle görünecek

İlginizi Çekebilir
Google Duo nedir
Google Duo, Google tarafından geliştirilen görüntülü sohbet uygulamasıdır.
NASA çalışanları Mars aracını evlerinden kontrol ediyor
NASA'nın Mars'ta bulunan Curiosity uzay aracına ait veriler, artık evlerden toplanıyor.
Bill Gates, DSÖ kararından sonra Trump'a tepki gösterdi
Bill Gates, Dünya Sağlık Örgütü'nün finans desteğini kestiği için Donald Trump'ı eleştirdi.
Motorola Edge ve Edge Plus'ın bazı özellikleri belli oldu
Motorola Edge ve Edge Plus'ın bazı özellikleri belli oldu. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
1072
Ebru Şallı'nın oğlu yaşamını yitirdi
Ebru Şallı'nın oğlu yaşamını yitirdi
608
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
400
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
1155
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
181
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
495
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir