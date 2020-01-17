iPhone 12 serisi, 2 farklı 5G bağlantısıyla satışa çıkacak

Yavaş yavaş hayatımıza giren 5G teknolojisi sayesinde kullanıcılar, sıfır gecikmeye sahip yüksek hızlı internete erişebilecek. Birçok akıllı telefon üreticisi ise, şimdiden 5G destekli akıllı telefon modellerini satışa çıkararak pazarda yer edinmek istiyor.

Geçtiğimiz eylül ayında iPhone 11 serisini tanıtan Apple, telefonlarda 5G desteğine yer vermemişti. Ancak, bu yıl çıkacak iPhone'larda bu teknolojinin kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İKİ FARKLI 5G STANDARDINA SAHİP iPHONE'LAR AYNI ANDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo; geçtiğimig günlerde yaptığı açıklamada, Apple'ın 2020'de 5G destekli 4 farklı iPhone modeli piyasaya süreceği, ancak bu telefonların tam anlamıyla 5G'den yararlanamayacağını açıklamış ve biz de bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık.

Ancak raporunu güncelleyen Kuo, 6 GHz ve mmWave 5G dalga boylarına sahip iPhone modellerinin aynı anda satışa çıkacağını belirtti.





İKİ FARKLI 5G STANDARDI VAR

Şu anda 6 GHz ve mmWave olmak üzere 5G'nin çalıştığı iki farklı standart bulunuyor. Dünya genelindeki farklı operatörler de bu standartlarından bir tanesini kullanmak zorunda. 6 GHz bandı, 100-150 Mbps internet hızlarına ulaşabilirken, milimetrik dalga olarak bilinen mmWave ise 1 Gbps'yi aşan rekor hızlara çıkabiliyor.

Ancak mmWave standardının menzili oldukça düşük olduğundan, operatörlerin çok sayıda baz istasyonu kurmaları gerekiyor.

Daha önce, yalnızca 6GHz standardına sahip 5G'li iPhone'ların satışa çıkacağı ve kullanıcıların 100-150 Mbps internet hızlarına ulaşabileceği söyleniyordu. Ancak yeni gelen raporlar, iPhone 12 modellerinin hem 6 GHz hem de mmWave standardına sahip olacağını gösteriyor.

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