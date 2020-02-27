iPhone 12 tanıtımı koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

9 yıl aradan sonra deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Galatasaray Doğa Sigorta'da, kaptan Göksenin Köksal'ın maç sonu paylaşımı gündem oldu.

Güngören’de asker uğurlayan bir grup gencin, alt geçidi trafiğe kapatarak patinaj çektiği o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Dünya üzerinde koronavirüs bilançosu

Adım adım tüm dünyaya yayılarak can almayı sürdüren koronavirüs, 2 bin 801 kişinin ölümüne neden oldu.