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iPhone 12 tanıtımı koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

Apple'ın, Çin'den yayılan koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisinin tanıtımını erteleyeceği iddia edildi.

REUTERS | 27.02.2020 - 10:18..
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Dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgını, teknoloji sektörünü de olumsuz etkiliyor.

Apple'ın iPhone 12 serisinin Eylül ayında görücüye çıkması planlanıyordu.

"iPHONE 12'NİN LANSMANI ERTELENECEK" İDDİASI

Ancak, Apple mühendisleri Çin'e seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu ülkeye gidemedi.

iPhone 12 tanıtımı koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

5G DESTEĞİ GELEBİLİR

Şirkete yakın kaynaklara göre, salgın nedeniyle Foxconn fabrikalarındaki üretim kapasitesi düşen modelin tanıtım tarihi ertelenebilir.

Öte yandan, önceki serilerde 5G desteğine yer vermeyen Apple’ın, iPhone 12 modellerinde bu özelliği getireceği belirtiliyor.

iPhone 12 tanıtımı koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

iPhone 12 tanıtımı koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

iPhone 12 tanıtımı koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

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