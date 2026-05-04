iPhone 17, Apple'ın şimdiye kadarki en popüler ürün serisi oldu

Apple, iPhone 17, 17e ve iPhone Air gibi modelleri barındıran yeni serisinin muazzam bir satış başarısına ulaşarak şirket tarihinin en popüler ürünü olduğunu duyurdu.

Şirketin finans direktörü Kevan Parekh, rekor kırılan 2026 yılı ikinci çeyreğinde pazar paylarını önemli ölçüde artırdıklarını ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ TALEP VE TEDARİK SIKINTISI BİR ARADA

Apple CEO'su Tim Cook, yeni telefon serisine yönelik tüketici talebini olağanüstü olarak nitelendirirken tedarik zincirinde bazı zorluklar yaşandığını doğruladı.

Şirket, üretici TSMC'nin yapay zeka çip üretimine odaklanması sebebiyle A19 ve A19 Pro çiplerine erişimde kısıtlamalar yaşıyor.

YENİ MODELLER İÇİN ENDİŞELER ARTIYOR

Artan bellek tedarik baskısının birinci ve ikinci çeyrekler arasındaki olumsuz etkisinin giderek büyüdüğü belirtiliyor.

Yaşanan bu tedarik sorunlarının, yılın sonlarında çıkması beklenen ilk katlanabilir model ile yeni iPhone 18 serisi için ciddi endişeleri artırdığı vurgulanıyor.