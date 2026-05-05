iPhone 17, yılın ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon oldu

Counterpoint Research tarafından yayınlanan son rapora göre, akıllı telefon pazarındaki rekabette liderin adı netleşti.

Açıklanan verilere göre iPhone 17, küresel satışlarda yaklaşık yüzde 6 pazar payı elde ederek iPhone 17 Pro Max'i tahtından etti.

DONANIM YÜKSELTMELERİ BAŞARIYI GETİRDİ

Standart modelin bu büyük başarısının ardında, 120Hz yenileme hızına sahip ekran ve 256GB seviyesine çıkarılan temel depolama alanı gibi kritik donanım güncellemeleri yatıyor.

Analist Harshit Rastogi, cihazın Çin ve ABD pazarında çift haneli büyüme gösterdiğini, Güney Kore pazarında ise satışlarını üçe katladığını vurguladı.

İLK 10 LİSTESİNDE SAMSUNG VE XİAOMİ ETKİSİ

Samsung'un Galaxy A serisi, Galaxy A07, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A17 5G ve Galaxy A17 4G olmak üzere beş modeliyle ilk 10 listesine damgasını vurdu.

Listenin 10. sırasında Xiaomi'nin Redmi A5 modeli yer alırken, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra da güçlü ilk satış rakamlarıyla listeyi zorlamaya devam ediyor.