iPhone 18 Pro çok daha pahalı olacak: İşte beklenen fiyat

Yapay zekaya yönelik benzeri görülmemiş talep, teknoloji dünyasında küresel bir bellek çipi krizine yol açarak elektronik ürünlerin fiyatlarını artırmaya başladı.

Apple CEO'su Tim Cook, yaşanan bu çip fiyat artışlarından etkilenebileceklerini belirterek hangi cihazların zamlanacağı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

ÇİP MALİYETLERİ YÜZDE 25 ARTACAK

Araştırma şirketi TechInsights tarafından yapılan analizler, yeni nesil iPhone 18 Pro modelinin üretim maliyetlerinin ciddi oranda yükseleceğini gösteriyor.

Bir önceki nesil iPhone 17 Pro modelinin parça maliyeti Apple'a 582 dolara mal olurken, yeni modelde bu tutarın yüzde 25 artışla 726 dolara çıkması bekleniyor.

Bu artışın en büyük sebebi olarak DRAM fiyatının 39 dolardan 145 dolara, flaş depolama maliyetinin ise 13 dolardan 51 dolara fırlayacak olması gösteriliyor.

Samsung ve Micron gibi üreticilerin üretim güçlerini kurumsal veri merkezlerine kaydırması, tüketici elektroniğindeki parça fiyatlarını neredeyse dört katına çıkardı.

BAŞLANGIÇ FİYATI 1.299 DOLAR OLABİLİR

Apple'ın mevcut kâr marjlarını dengede tutabilmesi için yeni iPhone 18 Pro modelinin başlangıç fiyatını 1.099 dolardan 1.299 dolara çekmesi gerektiği öngörülüyor.

Şirketin standart fiyatlandırma politikası göz önüne alındığında, tüketicilerin en az 200 dolarlık bir fiyat artışıyla karşılaşması oldukça muhtemel.

Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, eski modellere kıyasla yüzde 50 daha pahalı olan yeni bir kamera sisteminin eklenmesi durumunda ise bu fiyat 1.399 dolara kadar tırmanabilir.

Apple'ın yeni cihazlarına ve fiyatlandırma stratejisine dair kesin detayların önümüzdeki eylül ayında yapılacak lansmanla birlikte netleşmesi bekleniyor.