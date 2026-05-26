iPhone 18 Pro ile şebeke sorunları tarih oluyor: Çekmeyen yer kalmayacak

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Teknoloji devi Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde uydular ile karasal ağlar arasında otomatik geçiş sağlayan yeni bir altyapı üzerinde çalışıyor.

Geliştirilen bu sistem sayesinde kullanıcılar hücresel baz istasyonlarının yetersiz kaldığı dağlık alanlarda, kırsalda veya otoyollarda bile iletişimde kalabilecek.

YENİ NESİL C2 MODEM TEKNOLOJİSİ YOLDA

Bağlantı kalitesindeki bu büyük sıçramanın, Apple tarafından üretilen yeni C2 modem ve 5G NR-NTN teknolojisiyle destekleneceği belirtiliyor.

Bu donanımsal ilerleme, telefonların çanta içindeyken veya zorlu hava şartlarında bile uydu sinyallerini yüksek doğrulukla yakalamasına imkan tanıyacak.

EN YENİ DONANIMLAR SONBAHARDA GELİYOR

Yeni akıllı telefon serisinde bağlantı özelliklerinin yanı sıra kamera geliştirmeleri ve farklı renk seçenekleri de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Cihazlar gücünü, 2nm üretim mimarisine sahip olan ve yüksek verimlilik sunan yeni nesil A20 Pro yonga setinden alacak.