iPhone 18 Pro modellerinde kameralar tamamen yenileniyor

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Apple, yakında piyasaya süreceği iPhone 18 Pro serisinde kamera donanımını baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor.

Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılara göre yeni modeller, gelişmiş mercek teknolojisi sebebiyle çok daha büyük bir kamera çerçevesiyle gelecek.

KAMERA ADASI İKİ MİLİMETRE DAHA KALINLAŞIYOR

Çinli tedarik zinciri raporları, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerindeki kamera yuvasının, iPhone 17 Pro'ya kıyasla yaklaşık 2 mm daha büyüyeceğini gösteriyor.

Test cihazlarından elde edilen verilere göre lensler dahil toplam kalınlık 12,92 mm seviyesinden 13,77 mm seviyesine kadar çıkacak.

Bu tasarımsal büyümenin arkasında, yeni eklenen mekanik değişken diyafram düzeneği ve 48 megapiksel çözünürlüğündeki daha büyük ana sensör yer alıyor.

Sabit f/1.78 diyafram değerini geride bırakacak olan yeni sistem, ışık koşullarına göre fiziksel olarak açılıp kapanarak fotoğrafçılara DSLR tarzı bokeh kontrolü sunacak.

MALİYETLER ARTACAK

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, bu yeni kamera bileşeninin Apple'a mevcut lenslerden yüzde 50 daha pahalıya mal olacağını ve üretimin şimdiden başladığını belirtiyor.

Resmi tanıtımına yaklaşık üç ay kalan iPhone 18 Pro serisinin sızan son prototipleri, bu iddialı donanım yeniliğinin artık kesinleştiğini gözler önüne seriyor.