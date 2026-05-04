iPhone 18 Pro modellerinin beklenen fiyatları ortaya çıktı

Yapay zeka talebi ve arz kısıtlamaları, bellek maliyetlerini artırarak birçok Android üreticisini cihazlarına zam yapmaya mecbur bıraktı.

Ancak analist Jeff Pu'nun yayınladığı yeni bir rapora göre Apple, bu sonbaharda piyasaya süreceği iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde sektöre kıyasla agresif bir fiyatlandırma stratejisi izleyecek.

iPHONE 18 PRO BAŞLANGIÇ FİYATLARI SABİT KALABİLİR

Sektör trendlerinin dışına çıkması beklenen teknoloji devinin, yeni cihazlarının temel modellerindeki fiyatları geçen yılla aynı seviyede tutacağı öngörülüyor.

Bu beklentiler doğrultusunda iPhone 18 Pro modelinin 1.099 dolar, iPhone 18 Pro Max versiyonunun ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alması bekleniyor.

YÜKSEK DEPOLAMA KAPASİTESİNE ZAM GELEBİLİR

Apple'ın en uygun fiyatlı versiyonların etiketini korurken, kar marjındaki ciddi düşüşleri engellemek adına daha yüksek depolama alanına sahip modellerde fiyat artışına gidebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre şirketin izleyeceği bu fiyat politikası, zamlanan Android cihazlar karşısında iPhone'un pazar payını büyütmesine büyük bir katkı sağlayacak.