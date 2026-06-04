iPhone 18 Pro’nun batarya kapasitesi ortaya çıktı: İşte beklenen tüm özellikleri

Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 18 Pro modeline ait ilk prototipler, yeni bir koyu kırmızı seçeneği dahil olmak üzere dört farklı renkle sızdırıldı.

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan detaylar, yeni serinin donanımında büyük bir sıçrama yaşanacağını gösteriyor.

IPHONE 18 PRO BATARYA KAPASİTESİ PAZARA GÖRE DEĞİŞECEK

Sızıntılara göre yeni iPhone 18 Pro modelinin Çin versiyonunda yaklaşık 4.056 mAh kapasiteli bir batarya prototipi kullanılırken, ABD versiyonunda 4.288 mAh değerinde daha büyük bir pil yer alıyor.

Bu gelişme, Apple'ın yeni nesil cihazlarında küresel ve yerel pazarlara bağlı olarak farklı pil seçenekleri sunabileceğini kanıtlıyor.

Yeni serinin 2nm üretim teknolojisine sahip A20 Pro işlemciyle donatılacağı ve üçlü 48MP kamera kurulumunu koruyarak ana kamerada değişken diyafram sistemine yer vereceği belirtiliyor.

Apple'ın bu gelişmiş kamera donanımının getireceği yüksek ek maliyetleri kullanıcılara yansıtmak yerine kendi bünyesinde karşılamayı düşündüğü de iddia ediliyor.

BÜYÜK TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ 2027 YILINDA GELECEK

Donanım alanındaki bu büyük yeniliklerin fiyatı artırabileceği konuşulurken, cihazın dış görünümünde bu yıl radikal bir tasarım değişikliği yapılması beklenmiyor.

Apple, çığır açacak asıl büyük tasarım güncellemelerini ise 2027 yılında tanıtılacak olan 20. yıl dönümü iPhone modeline saklıyor.