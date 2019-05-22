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iPhone kameraları artık Android telefonlar ile baş edemiyor

Apple'ın iPhone kameraları son zamanlarda Android telefonların bir hayli gerisinde kaldı.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 09:29..
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iPhone'ların tartışmasız kamera kralı olduğu günler son zamanlarda piyasaya çıkan android telefonlar nedeniyle geride kaldı. Her ne kadar yeni iPhone modelleri kullanıcıları tatmin edecek kadar iyi fotoğraflar çekse de DxOMark tarafından yapılan testlere göre en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar açık ara önde.

Birçok kullanıcı tarafından yapılan testlere göre iPhone kameraları son zamanlarda piyasaya çıkan Samsung, Google Pixel ve Xiaomi telefonlarının bir hayli gerisinde kaldı.

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iPHONE KAMERALARI GERİDE KALDI

Bir zamanlar iPhone modelleri kamera konusunda oldukça iddialıydı. Apple'ın pazarlama departmanının bile kullanıcı kazanmak için en çok kullandığı özellik kameralardı. Ancak 2016 yılında Google Pixel telefonlarının başlattığı üstün özellikli kameralar ardından diğer akıllı telefonlar için de kullanılmaya başlayınca iPhone'lar kamera konusunda bir hayli geride kaldı.

Gittikçe daha fazla arka kameraya sahip akıllı telefonların piyasaya çıkmasıyla panoramalar için geniş açılı kamera, grup özçekimleri için geniş açılı kamera, 2x'den büyük zoom ile telefoto lens, süper yakın çekimler için makro lens, manuel mod ve süper gece modu gibi özellikler android akıllı telefonları bir adım öne taşıdı.

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    Bugünlerde piyasaya çıkan hemen hemen her orta seviye android telefonlar bile yukarıda saydığımız özelliklerin çoğuna sahip. iPhone ise bu yıl çıkaracağı yeni iPhone modellerinde birden fazla kamera kullanarak kamera konusunda tekrar liderliği ele geçirmeye çalışacak.

    2019 iPhone modellerinde kullanılacak büyük kameralar şimdiden birçok Apple hayranını heyecanlandırsa da bu kameraların kullanıcılara sunacağı performans herkes tarafından merak ediliyor.

    Yeni iPhone'ların büyük kameralarından bahsettiğimiz videomuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    iPhone 11'in devasa kameraları YouTube'dan İZLE

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