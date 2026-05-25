iPhone kullanıcılarına müjde: Hataları giderecek iOS 26.5.1 güncellemesi geliyor

Apple, geçtiğimiz günlerde yayınladığı iOS 26.5 sürümünün ardından yeni bir iPhone güncellemesi üzerinde çalışmaya başladı.

Şirketin yakında düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde tanıtacağı iOS 27 öncesinde, iOS 26.5.1 sürümünü test ettiği saptandı.

APPLE YENİ GÜNCELLEMEYİ TEST EDİYOR

Yapılan web sitesi ziyaretçi kayıtları incelemelerine göre, bu küçük güncellemenin şirket içinde aktif olarak denendiği doğrulandı.

Sürümün ABD'deki resmi tatil sebebiyle önümüzdeki haftanın ilerleyen günlerinde ya da bir sonraki haftanın başında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bu tür ara güncellemeler genel olarak sistemdeki kritik hataları gidermeyi ve güvenlik altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sürümün büyük olasılıkla sadece hata düzeltmeleri içereceği tahmin edilse de etkinlikte duyurulabilecek olası yeni donanımlara uyumluluk sağlama ihtimali de bulunuyor.