iPhone kullanıcılarına müjde: iOS 27 ile batarya ömrü artacak

Teknoloji devi Apple, yeni yazılım güncellemesinde gösterişli tasarım değişiklikleri yerine derin sistem temizliğine ve hata düzeltmelerine öncelik veriyor.

Bu yeni yaklaşım sayesinde cihazların çok daha sorunsuz çalışması ve şarj sürelerinin belirgin şekilde uzaması hedefleniyor.

ESKİ KODLAR TEMİZLENİYOR, PİL ÖMRÜ UZUYOR

Bloomberg'in raporlarına göre şirket, arka plandaki uygulamaların verimli çalışması için eski sistem kodlarını kaldırarak işlemci yükünü hafifletecek.

Mühendisler, bu altyapı temizliğinin kullanıcılara herhangi bir donanım yükseltmesine gerek kalmadan tek bir şarjla fazladan bir ila iki saat aktif ekran süresi sağlayacağını tahmin ediyor.

Güncelleme kapsamında geleneksel yukarıdan aşağıya kaydırma hareketi yerini sol taraftan açılan yeni bir yan menü bildirim animasyonuna bırakıyor.

Ayrıca Apple Wallet uygulamasına kullanıcıların arkadaşlarıyla masrafları paylaşmasını kolaylaştıracak özel geçiş kartı oluşturma ve fatura bölme özellikleri ekleniyor.

RESMİ TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU

Kullanıcıların günlük telefon deneyimini pratikleştirecek olan bu yeni yazılım hamlesi için geri sayım başladı.

Şirket, pil iyileştirmelerini ve tüm sistem değişikliklerini 8 Haziran'da başlayacak geliştirici konferansında açıklayacak.