iPhone kullanıcılarına müjde: iOS 27 ile kendi kendini onarma dönemi başlıyor

Teknoloji devi Apple, iOS 27 ve iPadOS 27 sürümleriyle cihaz kurtarma süreçlerinde büyük bir değişikliğe gidiyor.

Yeni sistem sayesinde kilitlenen veya çöken cihazlar, ana işletim sistemini yüklemeden Mac benzeri özel bir alternatif arayüzle başlatılabilecek.

YENİ KURTARMA MODU HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNUYOR

Bu yeni kurtarma ekranında kullanıcılar yazılımlarını geri yükleyebilecek, tanılama moduna geçebilecek veya tüm ayarları silerek cihazı sıfırlayabilecekler.

Ayrıca Kurtarma Yardımcısı sayesinde daha önce bilgisayar bağlantısı gerektiren birçok kritik hata, doğrudan cihaz üzerinden otomatik olarak çözülebilecek.

Ekranda mevcut pil yüzdesi gösterilirken, cihaz daha önce kayıtlı olan Wi-Fi ağlarına da otomatik olarak bağlantı sağlayacak.

Sürpriz güncelleme sorunları veya yarıda kalan yüklemeler bu bağımsız ekran sayesinde bilgisayara ve DFU moduna ihtiyaç duyulmadan kolayca tamir edilebilecek.

İOS 27 KURTARMA MODUNA NASIL GİRİLİR

Yeni kurtarma moduna giriş yapabilmek için öncelikle iPhone veya iPad cihazınızı tamamen kapatmanız gerekiyor.

Cihaz kapalıyken yan düğmeye uzun süre basılı tutarak Apple logosunun ardından beliren ilerleme çubuğunun tamamlanmasını beklemeniz yeterli oluyor.