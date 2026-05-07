iPhone şart değil: AirPods'u Android'de kullanmanın yolu

Bluetooth teknolojisi sayesinde her cihaza bağlanan AirPods, iş yazılımsal entegrasyona geldiğinde Android tarafında sınıfta kalıyor.

iPhone kullanıcılarının ulaşabildiği birçok özellik Android’lerde çalışmıyor. Ancak bu durumu çözecek bazı uygulamalar var.

Otomatik kulak algılama ve şarj durumu gibi Apple'a özel görünen fonksiyonlar, üçüncü taraf uygulamalar sayesinde artık Android işletim sisteminde de hayat buluyor.

Peki, hangi uygulamalar bu uyum sorununu ortadan kaldırıyor?

1. CAPod

CAPod - AirPods Companion uygulaması, Apple’ın Bluetooth kulaklıkları ile Android işletim sistemi arasındaki kopukluğu gidermek için geliştirildi. En dikkat çekici yanı ise cihazınızda kök (root) haklarına ihtiyaç duymadanprofesyonel bir optimizasyon sunması. Uygulama, piyasaya yeni çıkan AirPods Max 2 modeline de şimdiden tam destek veriyor.

2. LibrePods

"AirPods - Apple ekosisteminden arındırılmış" sloganıyla yola çıkan açık kaynaklı LibrePods uygulaması, Android dünyasında bir devrim yapmayı hedefliyor. Geliştiriciler, normalde sadece iOS cihazlarda çalışan kritik donanım özelliklerini tüm Android kullanıcıları için erişilebilir kılmak istiyor.

Gürültü Engelleme, Şeffaflık ve Uyarlanabilir Ses modları arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyor.

Uygulama şu an için en yüksek performansı Google Pixel 6 ve üzeri modeller ile güncel yazılıma sahip OnePlus ve Oppo telefonlarda sergiliyor.

Uygulama henüz AirPods Max 2’yi doğru tanımlayamıyor (AirPods Pro olarak görüyor) ancak pil göstergesi ve taşıma algılama gibi temel özellikleri başarıyla sunuyor.

Windows İçin AirPodsDesktop

AirPods kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri, kulaklığı Windows bilgisayarlara bağladıklarında Apple’ın o şık arayüzünden mahrum kalmalarıdır. AirPodsDesktop aracı, tam olarak bu boşluğu doldurmak için geliştirildi.

Windows bilgisayarınızda macOS veya iOS benzeri bir kullanım deneyimi yaşatır.

Kulaklık kapağını açtığınızda veya bağlandığınızda ekranda beliren Apple tarzı animasyonları Windows ortamına taşır.

HANGİ ÖZELLİKLER HALA SADECE APPLE'DA?

3D Uzamsal Ses desteği.

Aramaları yanıtlamak için kullanılan baş jestleri.

Yeni nesil modellerdeki kalp atış hızı ölçümü.

Cihazlar arası akıcı geçiş sağlayan Bluetooth çoklu nokta (Multipoint) özelliği.