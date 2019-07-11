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iPhone XS, 30 katlı binanın merdiven boşluğuna bırakıldı

TechRax isimli YouTube kanalı, iPhone XS'i 30 katlı bir binanın merdiven boşluğundan yere düşürdü.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 12:01..
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Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonların hemen hemen her tarafının camla kaplı olması nedeniyle birçok kullanıcı, yere düşürme korkusu yaşıyor. Üstelik, ekranı veya arka paneli kırılan bir telefonu tamir ettirmek de günümüzde oldukça pahalı.

TechRax isimli YouTube kanalı, bir iPhone XS model telefonu 30 katlı bir binanın merdiven boşluğundan aşağıya bıraktı. Sonuçları hep beraber izleyelim.

iPhone XS 30. kattan düşerse ne olur? VİDEO

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