iPhone XS, 30 katlı binanın merdiven boşluğuna bırakıldı

Son yıllarda piyasaya çıkan akıllı telefonların hemen hemen her tarafının camla kaplı olması nedeniyle birçok kullanıcı, yere düşürme korkusu yaşıyor. Üstelik, ekranı veya arka paneli kırılan bir telefonu tamir ettirmek de günümüzde oldukça pahalı.

TechRax isimli YouTube kanalı, bir iPhone XS model telefonu 30 katlı bir binanın merdiven boşluğundan aşağıya bıraktı. Sonuçları hep beraber izleyelim.

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