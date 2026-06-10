iPhone'daki ilginç kamera ayarı: Pireleri gösteriyor

Evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren bir paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bir kullanıcı, akıllı telefon kamerasını kullanarak kedi ve köpeklerin tüyleri arasında gizlenebilen pire ve bitleri tespit etmenin pratik bir yolunu gösterdi.

Milyonlarca kez izlenen yöntem, özellikle yaz aylarında artan parazit sorunlarına karşı hayvan sahiplerinin dikkatini çekti.

Paylaşımda, telefonun kamera ve yakınlaştırma özelliklerinden yararlanılarak tüylerin daha detaylı incelenebildiği belirtilirken, birçok kullanıcı yöntemi denedikten sonra şaşırtıcı sonuçlar aldığını öne sürdü.

Bu ayarla pireleri bulun

Evcil hayvanınızı iyi aydınlatılmış bir ortama alın. "Ayarlar"a gidin ve "Erişilebilirlik" özelliğine tıklayın. "Ekran ve Metin Puntosu"na tıklayın. Aşağı kaydırın ve "Klasik Tersine Çevir"e tıklayın ve kameraya dönün. Kamerayı tüy diplerine yaklaştırarak görüntüyü ekrandan takip edin.

Pireler genellikle hızlı hareket eden küçük koyu renkli noktalar olarak görülür. Pire dışkıları ise karabiber tanesine benzeyen siyah parçacıklar şeklinde fark edilebilir.