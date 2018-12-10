taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2912
Euro
6.047
Altın
1246.93
Borsa
92541.54
Gram Altın
212.154

iPhone'daki iOS güncellemesinde büyük hata

Telefonlarını iOS 12.1.1 sürümüne güncelleyen bazı iPhone kullanıcıları mobil verinin kullanım dışı kalmasından şikayetçi.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 15:15..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Apple geçen hafta iOS 12.1.1 güncellemesini yayınlayarak kullanıcıların hizmetine sundu, fakat bu güncelleme bazı kullanıcılar için ciddi bir sorun yarattı. Bazı iPhone kullanıcıları, söz konusu güncellemeden sonra telefonlardaki mobil veriyi kullanamadıklarından şikayet etti.

iphone hata

Bu bağlantı sorunu, çeşitli ülkelerde iPhone kullanıcılarını etkiliyor. Bazı kullanıcılar taşıyıcı ayarlarını güncelleyerek ve yeniden başlatmayı deneyerek sorunu çözmeye çalışsalar da başarısız oldular. Eğer telefonunuzu henüz iOS 12.1.1 sürümüne güncellemediyseniz, söz konusu hata giderilinceye kadar bekleyebilirsiniz.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın tartışılan çıkışı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın tartışılan çıkışı

927
Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi

103
Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

71
Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

43
Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

359
Sarı Yelekliler protestoları Seine Nehri’ne ulaştı

Sarı Yelekliler protestoları Seine Nehri’ne ulaştı

42
Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir