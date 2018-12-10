iPhone'daki iOS güncellemesinde büyük hata

Apple geçen hafta iOS 12.1.1 güncellemesini yayınlayarak kullanıcıların hizmetine sundu, fakat bu güncelleme bazı kullanıcılar için ciddi bir sorun yarattı. Bazı iPhone kullanıcıları, söz konusu güncellemeden sonra telefonlardaki mobil veriyi kullanamadıklarından şikayet etti.

Bu bağlantı sorunu, çeşitli ülkelerde iPhone kullanıcılarını etkiliyor. Bazı kullanıcılar taşıyıcı ayarlarını güncelleyerek ve yeniden başlatmayı deneyerek sorunu çözmeye çalışsalar da başarısız oldular. Eğer telefonunuzu henüz iOS 12.1.1 sürümüne güncellemediyseniz, söz konusu hata giderilinceye kadar bekleyebilirsiniz.