iPhone'lara yeni WhatsApp güncellemesi geldi

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS işletim sistemi için yeni yılın ilk güncellemesini kullanıma sundu. iPhone'lara yeni özellikler getiren güncelleme, 2.19.10.21 sürüm numarasıyla, bugün itibariyle kullanıma sunuldu. Peki yeni güncelleme ile iPhone'lara ne gibi özellikler geldi?

GRUPLARDA ÖZEL YANITLAMA

Bugün yayınlanan yeni güncelleme ile uygulamaya, 'grup sohbetlerinde özel yanıt' özelliği geldi. WhatsApp'ta, artık grup katılımcılarından bir kişinin yazdığı mesajı alıntılayarak, mesaj sahibine özel yanıt verebileceksiniz. Bu özelliği kullanabilmek için herhangi bir gruptaki mesajın üzerine basılı tutarak 'Özel olarak cevapla' seçeneğine dokunabilirsiniz. Bu özellik iOS sürümüne yeni eklenmesine rağmen, Android için uzun bir süredir kullanımda.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇIKARTMALARI

WhatsApp uygulamasında, karşıdaki kişiye fotoğraf veya video gönderirken, çeşitli etiketler, emojiler, serbest çizimler ve konum bildirimleri fotoğraf ve videolara eklenebiliyor. Yeni gelen güncelleme ile birlikte artık fotoğraf ve videolara, WhatsApp'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri olan 'Çıkartma' da eklenebilecek. Fotoğraflara çıkartma eklemek için sohbet ekranının altındaki kamera simgesine dokunun ve bir fotoğraf çekin veya mevcut bir fotoğraf yükleyin. Ardından gülen yüz simgesine dokunduğunuzda ekleyebileceğiniz birçok çıkartma karşınıza çıkacak.

3D Touch DESTEĞİ

Yeni güncelleme ile birlikte, WhatsApp'taki kişilerin durumlarına önizleme yapabileceğiniz 3D Touch desteği geldi. Durumlar sekmesine giderek, herhangi bir kişinin durum sekmesine sert bir şekilde dokunduğunuzda, kişinin durumunun önizlemesi karşınıza çıkıyor. Bu özelliği kullanabilmeniz için telefonunuzda 3D Touch özelliğinin olması gerektiğini hatırlatalım.

Apple, 3D Touch desteğini 2015 yılında iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleriyle tanıttı. iPhone SE ve daha eski iPhone modelleri 3D Touch özelliğini malesef desteklemiyor.