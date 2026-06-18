iPhone'larda 8GB RAM tarih oluyor: Yapay zeka için daha fazlası şart

Güney Koreli kaynaklara dayandırılan yeni raporlar, Apple'ın standart iPhone 18 modelinde ciddi bir donanım yükseltmesine imza atacağını gösteriyor.

Teknoloji devinin, mevcut modeldeki 8 GB RAM kapasitesini yeni nesil cihazda 12 GB seviyesine yükseltmeyi planladığı belirtildi.

YAPAY ZEKA VE GELİŞMİŞ SİRİ İÇİN YÜKSELTME ŞART

RAM kapasitesindeki bu dikkat çekici artışın, Apple'ın gelişmiş cihaz içi yapay zeka modelini ve yeni Siri özelliklerini desteklemek amacıyla yapılacağı aktarılıyor.

Şirketin düzenlediği etkinlikte yeni yapay zeka fonksiyonlarının sorunsuz çalışması için en az 12 GB birleşik belleğe ihtiyaç duyulduğu doğrulanmıştı.

Bu hamle sayesinde standart ve Pro modeller arasındaki donanım farkı kapanırken, Apple'ın yüksek RAM sunan Android rakipleriyle rekabet etmesi kolaylaşacak.

Mevcut nesilde bu yüksek bellek gereksinimini yalnızca Pro versiyonlar ve iPhone Air modelleri karşılayabiliyor.

FİYAT DEĞİŞMİYOR, MALİYETİ APPLE ÜSTLENİYOR

Kullanıcılar için en şaşırtıcı gelişme ise RAM artışına rağmen cihazın başlangıç fiyatının değişmeyecek olması.

Apple'ın artan bileşen maliyetlerini tüketicilere yansıtmayarak başlangıç fiyatını 799 dolar seviyesinde sabit tutacağı iddia ediliyor.

Şirketin bu doğrultuda Samsung, SK Hynix ve Micron gibi tedarikçilerden sevkiyatları artırmasını talep ettiği gelen bilgiler arasında.

Rakiplerinin artan maliyetler nedeniyle zam yaptığı bir dönemde Apple'ın bu kararı pazarda büyük bir avantaj sağlayabilir.

İPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK

Sektör analizlerine göre teknoloji devinin yeni Pro modellerini ve ilk katlanabilir telefonunu 2026 yılının sonlarında tanıtması bekleniyor.

Standart iPhone 18 modelinin ise 2027 yılının ilk yarısında pazardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.