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iPhone’ları hacklemek için New York'ta tesis kurulacak

New York bölge savcılığı, iPhone modellerini hacklemek için 10 milyon dolarlık yeni bir tesise onay verdi.

Haber Merkezi | 28.01.2020 - 15:42..
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Günümüzde bir hayli popüler hale gelen akıllı telefonlar, beraberinde bazı gizlilik sorunlarını da getirdi. Birçok mobil uygulama veya zararlı yazılım, şimdiye kadar milyonlarca kullanıcının kişisel verisini ele geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde FBI, Florida’daki Pensacola donanma hava üssünde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, zanlıya ait iki iPhone’un şifrelerini kırmak için Apple'a başvurdu. Ancak Apple, güvenlik nedeniyle FBI'ın bu isteğini reddetti.

iPhone Kilidi

POLİSLER APPLE'I AŞAMIYOR

Apple, gerek görüldüğü taktirde iCloud gibi bulut hizmetindeki verileri polislerle paylaşabiliyor, ancak kilitli halde bulunan iPhone'ların şifresini kimse kıramıyor.

Bunun önüne geçmek isteyen New York Bölge Savcılığı, suçlular hakkında daha fazla bilgi toplamak ve iPhone'ların şifresini kırabilmek için araştırma merkezi kurulmasına karar verdi.

Gerekli onayları alan araştırma merkezinin toplam maliyeti ise yaklaşık 10 milyon dolar olacak.

Apple'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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iPhone’ları hacklemek için New York'ta tesis kurulacak

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