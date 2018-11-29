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İpi kopan paraşütün pilotu yaşamını yitirdi

Hindistan'da yamaç paraşütü yapmak isteyen turist ve paraşütün pilotu, yere çakıldı. Turisti kurtaran pilot hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 17:39..
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Hindistan'a tatile giden 32 yaşındaki Gaurav Choudhary, bölgede yaygın bir turizm faaliyeti olan yamaç paraşütünü denemeye karar verdi.

TURİSTİN HAYATINI KURTARDI

Pilot ve turist, havalandıktan kısa bir süre sonra paraşütün ipi koptu. Pilot Purushottam Timsina, paraşütü dengeli bir şekilde yere indirmeye çalıştı ve Choudhary'i makul bir yükseklikten aşağı bırakmayı başardı ancak kendini kurtaramadı.

Choudhary, olayı bacağındaki kırıkla atlatırken, paraşüt pilotu hayatını kaybetti.

Olayın ardından Choudhary ve arkadaşları durumu polise bildirdi ve paraşüt pilotu için yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını söyledi.

Görüntülerde de pilotun kaskı olmadığı göze çarpıyor.

İpi kopan paraşütün pilotu yaşamını yitirdi VİDEO

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