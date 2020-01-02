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Konuşması dinlenmeyen İyi Partili vekil kızdı

İyi Partili Aytun Çıray, Genel Kurul'da yaptığı konuşma sırasında kendisini dinlemeyen milletvekillerine kürsüden çıkıştı.

AA | 02.01.2020 - 15:05..
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Konuşması dinlenmeyen İyi Partili vekil kızdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Libya tezkeresi için toplandı. Libya'ya asker gönderip gönderilmemesi konusunda konuşmalar yapan vekillerin konuşmaları sırasında zaman zaman sert sözler sarfedildi.

İyi Partili Aytun Çıray, konuşma yaptığı sırada Genel Kurul'daki milletvekillerini ciddiyetsizlikle suçladı.

"NEDEN DİNLEMİYORSUNUZ?''

Konuşması sırasında ön sıralarda telefonla uğraşan bir milletvekiline, "Savaşa asker göndereceğiz gürültüden durulmuyor" şeklinde sataştı.

Çıray, ''Bu kadar ciddiydi bu? Yani çağırdınız acele ettirdiniz de bunu dinlemiyorsunuz. Madem ciddisiniz işinizde, neden dinlemiyorsunuz? Beyefendi telefonla konuşuyor en ön sırada bir saattir. Şehit olmaya asker gönderiyoruz arkadaşlar ciddi olalım biraz.'' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Konuşması dinlenmeyen İyi Partili vekil kızdı ViDEO

Konuşması dinlenmeyen İyi Partili vekil kızdı

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