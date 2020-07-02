Akrep burcu kadını özellikleri nelerdir: Akrep burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Akrep Burcu Kadını Genel Özellikleri

Cazibeli ve oldukça dişi karaktere sahip akrep burcu kadınları hedef koydukları şeye ulaşmak için ellerinden gelenin fazlasını yapmakta ısrarcılardır. Çok hırslı bir karaktere sahiplerdir. Zeki ve sezgileri çok kuvetli bir burçtur. Güzel ve hoş bir kişiliğe sahip oldukları için ortamlarda akrep kadınlarını anlamanız çok kolaydır. En olumsuz yönleri kıskanç oluşlarıdır.

Ancak bu özelliklerine rağmen oldukça alçak gönüllü kalender ve yumuşak başlı bir karaktere sahiplerdir. Kibirli yönleri mevcuttur ancak akrep burçları kişiliklerinde barındırdıkları iyi ve kötü yönlerin uyumuyla inanılmaz dengeli bir karaktere sahip olmaktadırlar. Akrep burcu kadını arkadaşlık ve dostluk konusunda oldukça seçicidirler.

Herkesle arkadaşlık kurmazlar. Kendilerine göre belli başlı kriterleri vardır. Bu kriterlerden asla ödün vermezler ve arkadaş olmak için asla olmazlar. Güven onlar için çok önemlidir dürüst ve doğrucu bir karaktere sahip oldukları için her düşündüklerini direkt olarak dile getirirler. Yalancıları hiç sevmezler ve öyle birinin bulunduğu ortamlardan hemen uzaklaşmak isterler. Çok gururludurlar ve kendi doğrularından asla vazgeçmezler dediğim dediklerdir. Fazla cesurlardır bu nedenle de tuttuklarını koparmalarıyla meşhurlardır. Başarısızlığa hiç tahammülleri yoktur. Bu nedenle başarılı kadınların burcu genelde akrep burcudur.

Akrep Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Akrep burcu kadınlarının çok asil bir auraları vardır. En dikkat çeken yerleri gözleridir. Akrep burcu kadınlarının genellikle gözleri büyük olur. Doğal ve oldukça duru bir güzelliğe sahip akrep burcu kadınlarıının gösterişten uzak bir güzellikleri vardır.

Akrep Burcu Kadını Ve Aşk

Aşk eşittir akrep burcu kadını diyebiliriz. Aşk hayatının olmazsa olmazıdır. Erkekler genellikle akrep burcu kadınlarının aurasına kapılıp aşık olma eğilimindedirler. Akrep burcu kadınları gizemli kadınlardır. Ne kadar uzun süreli ilişkiye sahip olsalar dahi gizemini her zaman korurlar. Akrep burcu kadınları dışarıdan ne kadar ser bir mizaca sahip görünselerde içsel olarak çok duygusal, kırılgan ve hassaslardır.

Akrep Burcu Kadını Olumlu Özellikleri

Akrep burcu kadınları her zaman sadıklardır ve kimseyi asla yarı yolda bırakmazlar. Çok sabırladırlar ve duysallardır. Sorumluluk bilinçleri çok gelişmiştir. Tutkuludurlar ve yaratıcı bir yapıya sahiplerdir. Çekici ve oldukça tutkuludurlar.

Akrep Burcu Kadını Olumsuz Özellikleri

Akrep burcu kadınlarının en belirgin özellikleri kuşkucu olmalarıdır. Her şeyden kuşkulanma potansiyeline sahiplerdir ve kıskanç bir yapıları vardır.