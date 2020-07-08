Aslan burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Aslan erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Aslan burcu erkelerinin güçlü karakterli vardır ancak çok sıcak kanlıdırlar. Arkadaşlık kurmak için öyle herkesi kendilerine layık görmeyen bir yapıları vardır ince eleyip sık dokurlar ancak sevgilerini göstermekten çekinmez saygı duyarlar. Peki aslan erkekleri hangi burçlar iyi anlaşır gelin birlikte inceleyelim.

Aslan Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Koç burcu

Yay burcu

İkizler burcu

Aslan burcu erkekleri kendileri gibi özgüveni yüksek iddalı olan koç burçlarıyla iyi geçinirler. İnatlaşmalar itiş kakış birbirlerinin fikirlerine baskın çıkma modları her zaman vardır ama dönüp dolaşıp birbirleriyle mutlu olurlar. Aralarına rakabet girmediği müddetçe sadece bu ikili birbirinin yaralarına merhem olabilirler.

Aslan erkeklerinin bir diğer anlaşabildiği burç ise yay burçlarıdır. Yay burçlarının maceracı yapısı aslan erkeğinin sahip olduğu kişilik özellikleriyle birleşir ve ortaya mükemmel bir dostluk çıkar.

Aslan burcu erkeği genel anlamda biraz ağır başlıdırlar. Ancak ikizler burcunun aykırılığı enerjisi aslanlara yeni uğraşlar çıkartır bu nedenle ikizler burcuyla çok iyi anlaşırlar.

Aslan Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Oğlak burcu

Başak burcu

Balık burcu

Aslan burçları lider ruhlu, gösterişe meraklı ve eğlenceli yönleriyle çok dikkat çekerler. Ancak aslanları poh pohlanmak eleştirilmeyi hiç sevmemek ve egoist davranmak gibi huylarıda vardır bu nedenle bazı burçlarla hiç anlaşamazlar. Örnek vermek gerekirse oğlak burçları, aslanla asla anlaşamazlar. Çünkü aslanlar keyiflerine çok düşkündür oğlaklar ise oldukça disiplidirler.

Başak burcu aynı nedenlerden dolayı başaklar da iyi anşalamazlar çünkü başaklar tedbirli iddasız ve oldukça alçak gönüllüdürler bu nedenle de aslanlar tarafından anlaşılamazlar.

Aslan burcu erkeği balık burçlarıyla da iyi anlaşamazlar çünkü balık burçları aslanlara göre fazla duygusaldır. Aslanları egoist ve özgüveni yüksek yapıları balık burçlarını çok kolay kırabilme olasığına sahiptir bu nedenle aslan burcu ve balık burcu hiç anlaşamazlar.