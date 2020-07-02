Boğa burcu kadını özellikleri nelerdir: Boğa burcunun olumlu, olumsuz ve fiziksel özellikleri!

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Boğa Burcu Kadını Genel Özellikleri

Boğa burcu kadınları özgüvenleri yüksek her zaman ne istediğini bilen bir yapıya sahiptirler. Okumayı ve araştırmayı çok severler. Dışarıdan çevresindekiler tarafından soğuk görünürler ancak içerden çok sevecenlerdir. Her zaman kendilerinden emin ve gururları duruşları sebebiyle dik yürürler.

Yüksek sesle konuşurlar bu nedenle onu tanımayanlara itici gelebilirler. Ancak bu burç kadınları tanındıkça kendisini açan sıcak kanlı ve sevecenlerdir. Etrafındakiler biraz yakın hissettikçe elinden gelenin en iyisini yapma ve sürekli yardım elini uzatma moduna girerler.

Herşeye karşı sonsuz bir merhametleri vardır. Başlarda kibirli bir soğuk göründkleri için onlarla arkadaş olmak çok kolay olmayabilir ancak arkadaş olduktan sonra onlardan kopabilmek hiç de kolay değidir. Çünkü maddi manevi her türlü konuda arkadaşlarına yardım etmek için her zaman yanlarında olurlar.

Arkadaşlarına karşı her zaman dürüst ve samimi olan boğa burcu kadınları onlarla sık sık görüşmek ister sürekli aktivete planları yapmaktan çok keyif alırlar. Sevdiklerini yargılamaktan ve eleştirmekten nefret ederler onları oldukları gibi kabul ederler. Ancak kendilerinin eleştirildiğini ya da yargılandığını hissettikleri an o kişilerden uzaklaşmayı seçerler.

Boğa Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Genellikle çıtı pıtı minyon bir vücuda sahiptirler ve her girdikleri ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir güzellikleri vardır. Dik omuz ve yürüyüşleri ile asaleti temsil ederler. Etkileyici ses tonları vardır. Çoğunlukla spor giyinirler ancak spor giyinirken bile iddalı olmayı severler.

Boğa Burcu Kadını ve Aşk

Boğa burcu kadınları için sadaket aşktan daha önemlidir. Kendisinin olana tutkulu bir şekilde bağlıdır. Yeniliklere kapalıdır bu nedenle sevgilisi ya da eşinden beklenenin dışında şeyler gördüğü zaman sadakatsizliğe bağlayabilir. Bu nedenle de boğa burcu kadınları kıskançlardır. İlişkilerinde saygı sevgi sadakat dürüst iletişime çok önem verirler.

Boğa Burcu Kadını Olumlu Özellikleri

Boğa burcu kadınlarının en belirgin özelliği dürüst oluşudur. Sevdiği herkese karşı dürüst bağlı ve sadık kalırlar. Çok sabırlıdırlar ve tutarlı davranırlar. Anlamsız fevrilikleri yoktur. Her zaman amaçları doğrultusunda adım atarlar ve asla hedeflerinden şaşmazlar.

Boğa Burcu Kadını Olumsuz Özellikleri

Boğa burcunun tutarlı olduğundan bahsetmiştik; işte bu tutarlılık saplantı derecesine dönüşebilme ihtimali çok yüksektir. İstediklerini elde edene kadar asla durmazlar. Bu da çevresindekileri yorabilmektedir. Her zaman kendi doğrularında ısrarcılardır. Mantığını tamamen kapattıkları zamanlar olur ve detay üzerinde saplanıp kalabilmektedir.