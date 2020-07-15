Boğa burcu diğer burçlar ile uyumu: Boğa kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Boğa burcu diğer burçlar ile uyumu: Boğa kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

Boğa burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. Boğa kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

Boğa Burcu Diğer Burçlar İle Uyumu

Boğa Burcu ile Koç Burcu Uyumu

Boğa burcu ve koç burcu zıt iki kutup diyebiliriz. Boğa burcu güvenli olmayı sever koç burcu ise risk almayı. İlişki konusunda ise zıt kutuplar birbirini çeker misali boğa burcu bu ilişkide daha sakin kalan taraftır. Dikkat edilmesi gereken husus iki tarafında bu ilişkide alttan alması gerekir.

Boğa Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

Boğa burçları sanat ile içli dışlı olmayı çok severler ve girdikleri ortamda sanat konuşmak isterler. Sadıktırlar ve sevdikleri insanlarla başbaşa olmak isterler. İki boğa burcu aralarındaki ilişkide çok iyi anlaşacaklardır.

Boğa Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

İkizler burcu çok hızlı karar veren, eğlenceyi ve macerayı seven bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle boğa burcunun bir işi yaparken uzun süre düşünmesi ona sıkıcı ve fırsatları kaçırıyor gibi gelecektir. İkizler burcu değiken bir ruh haline sahip olduğu için boğa burcunda negatif güvensiz bir etki oluşturabilir. Bu iki ilişki arasında güven problemi çözüldüğü taktirde güzel bir aşk doğacaktır.

Boğa Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

Yengeç burcu ekonomik ve fiziksel ayrım gözetmeksizin aşklarını sonuna kadar belli eden bir burçtur. En zor zamanınızda yanınızda olarak size destek olur. Yengeç burcu ve boğa burcu güvenli bir ortam, aile, huzur ve düzeni sevdiklerinden çok iyi anlaşacaklardır.

Boğa Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

Boğa burcu ve aslan burcu aslında benzer özelliklere sahiptirler. Kültürel aktiviteler yapmak, şık restoranlarda yemek yemek, partilere katılmak iki burcunda ortak özellikleridir. Ancak şöhretini her koşulda belli eden aslan burcu ile çaktırmadan statü ve paraya önem veren boğa burcu arasında sorunlar yaşanabilir.

Boğa Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Boğa ve başak burcunun elementi topraktır. Boğa burcunun güvenilir olması, sosyal konmu ve sanatsal kişiliği başak burcunun aşık olmasına yeterde artar bile. Bu iki burç arasında çok huzurlu ve mutlu bir uyum vardır.

Boğa Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

Terazi burcu konuşmayı seven, insanlarla tanışmak ve onlarla koyu sohpetler yapmayı seven bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle boğa ve terazi burcu arasındaki uyum tamamen güvene dayalı olacaktır.

Boğa Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

İki burcunda yoğun arzuları ve duyguları vardır. Akrep burcu erkeği kadını için herşeyi yapar. Bu nedenle akrep burcu erkeğinin güçlü ve kararlı yapısı boğa burcunu çekebilir. Akrep burcu duygularından bahsetmeyi sevmez bu nedenle ilişkide onu duygusuzlukla suçlamayın.

Boğa Burcu ile Yay Burcu Uyumu

Özgürlüğüne aşırı düşkün olan yay burcu ne zaman kaybolacağı belli olmaz. Bu nedenle ilişkilerde pek güven verdiği söylenemez. Boğa burcu güvenlik ve aile bağlarına önem verdiği için bu konuda iki burç arasındaki ilişkide sorunlar yaşanabilir.

Boğa Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

Oğlak burcu sıkıntılarını ve dertlerini paylaşarak mutlu olduğundan boğa burcu ona iyi gelecektir.Oğlak burcu ve boğa burcu birbirlerini çok kolay mutlu edebilecek özelliklere sahip olduğundan aşkları ve sevgileride kolay kolay bozulmaz.

Boğa Burcu ile Kova Burcu Uyumu

Kova burcu idealist bir yaşam tarzını benimser. Geleceğe bakış açısı, yaşam tarzını buna göre şekillendirmesi boğa burcu için hızlı değişimlere yol açabilir ve düzensizlik boğa burcunu mutsuz edebilir.

Boğa Burcu ile Balık Burcu Uyumu

Balık burcu romantiktir, hassastır, ince ruhludur, fedakardır ve sanatseverdir. Boğa burcu ile çok fazla ortak yönleri vardır. İkisi arasındaki ilişkide saygı çerçevesinde mutlu bir aşk yaşanır.