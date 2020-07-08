İkizler burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. İkizler erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

İkizler burcu erkeği enerjik maceraperest, özgürlüğüne düşkün bir karaktere sahiplerdir. Değişken kişilik özelliklerine sahiplerdir. Zeki ve çok meraklıdırlar. Eğlenmeyi çok severler ve esprilidirler, özgürlüklerine çok düşkünlerdir. Duygularını çok belli etmeden içlerinde yaşarlar.

İkizler Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

Terazi burcu

Kova burcu

Koç burcu

İkizler burcu erkeği genellikle kendileri gibi enerjik yerinde duramayan meraklı ve konuşkan kişilerle arkadaşlık kurmayı severler. Bu özelliklere sahip burçların başında da teraziler gelmektedir. Terazi burçları zeki entellektüel ve adalet yönleri ağır bir burçlardır ve gezmeği eğlenmeyi çok severler. İkizler burcunun sıkıldıkları zaman arayıp birşeyler yapmak isteyeceği kişiz terazilerdir çoğunlukla çünkü terazinin ayarları bozup ikizleri sarsma özelliği vardır.

İkizlerin çok meraklı olması herşeyden biraz bilmesine neden olur ama kovalar her şeyi derinlemesine bilir. Kova ve ikizler ortamda kafa açmayan muhabet yoksa sıkılır ama bu iki burç bi araya geldimi zekanın iki güzel uyumu ve enerjik yapıları coşar. Çok güzel bir sinerji ortaya çıkar. Kova ikizler burcu için hem bir sevgili burcu hemde bir arkdaş dost burcudur, çünkü kova da özgürlüklerine çok düşküdür bu nedenle partnerlerini özgür bırakırlar.

İkizler burcunun bir diğer anlaştığı burç ise koçlardır. Onlarda kendileri gibi enerjiklerdir ve uyuşuk insanlardan hiç haz etmezler hayattan zevk almasını bilirler ve yaşam telaşları vardır. Koç burcunun cesurluğu ve ikizlerin karasızlığı birbirini tamamlar.

İkizler Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Akrep burcu

Boğa burcu

Yengeç burcu

İkizler burcu erkekleri anı yaşamayı ve hayattan zevk almayı çok iyi bilirler özgürlükleri herşeyleridir onların bu nedenle kontrolcü ve baskıcı akrep burçlarıyla anlaşamazlar.

İkizler burcu erkeğinin maceracı bir karakterleri vardır ve yeni yerler ve keni şeyler keşfetmek isterler. Bu nedenle de değişime kapalı ve geleneksel bağları ve kuralları olan boğa burçlarıyla pek anlaşamazlar.

İkizler erkeğinin anlaşamadığı bir diğer burçta yengeç burcudur. Çabuk sıkılgan yapıya sahip ikizler burcu anaç ve evcimen yengeç burçlarından çok çabuk sıkılabilirler.