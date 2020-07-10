İkizler burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır: İkizler erkeği aşkını nasıl belli eder?

İkizler burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır burada. İkizler erkeğini etkilemenin yolları neler, aşkını nasıl belli eder, gönlü nasıl alınır tüm merak ettikleriniz için okumaya devam edin.

İkizler burcu erkeğinden hoşlanıyorsanız öncelikli olarak onların genel karakteristik özelliklerini bilmeniz ve anlamanız gerekmektedir. Bu nedenle başlıca ikizler burcu erkeklerinin özelliklerine değinmemiz gerekir.

İkizler burcu erkeğinin genel özellikleri; yerinde durmak bilmeyen bir enerjiye sahiplerdir ve ikizler kadını gibi anlaşılması zor bir burçtur. Sizi kendine mi saklıyor yoksa arkadaşınız olarak mı görüyor anlamanız çok zordur. Eğlenceli hal ve tavırları; neşesiyle ortamların aranılan yüzü ikizler erkeğidir.

İkizler Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

İkizler burcu erkekleri genellikle neşeleriyle ön plana çıktıkları için mutsuzluktan ve dramdan nefret ederler. Bu nedenle de dramdan beslenen kadınlardan asla hoşlanmazlar. Neşeli ve enerjik kadınlar ikizler burcu erkeğinin ilgi alanlardır. Antipatik olan, sürekli somurtan ve dert yanan kadınlardan kaçarak uzaklaşma eğilimindedirler.

İkizler burcu erkekleri aynı zamanda zekaya aşık olan insanlardır. aşık olacakları kadında aradıkları en önemli şey zeki olmalarıdır. Sohbet etmeyi konuşmayı çok severler bu nedenle partnerlerinde de konuşkanlık ve girişkenlik ararlar. Girişken ve konuşkansanız bir de ortamlarda her zaman zekanızı konuşturuyorsanız ikizler burcu erkekleri direkt olarak çekiminize gireceklerdir.

İkizler Burcu Erkekleri Aşkını Nasıl Belli Eder?

İkizler burcu erkeleri gerçekten aşık olana kadar daldan dala konmaya bayılırlar. Onlar için aşık olmadan önceki ilişki tanımları yeni insan = yeni bilgi keşfetmektir. Ancak aşık oldukları zaman bunların hepsi tersine döner ve gözleri partnerlerinden başkasını görmez.

İkizler erkeğinin aşık olduğunu gözü senden başkasını görmediğinde anlarsın. Aşık olmadığında asla kıskanç olmayan ikizler erkeği aşıksa deli gibi kıskanır. Eğer bir ikizler erkeği seni durduk yere kıskanıyorsa bil ki sana deli gibi aşık olmuştur.

İkizler Burcu Erkeğinin Gönlü Nasıl Alınır?

İkizler burcu erkeğiyle tartışmak ve kavga etmek hiç de kolay değildir. Eğer gönlünü alman gereken bir şey yaptıysanız tüm duygusallığını bir kenara bırak ve mantığınla hareket etmeye başlayıp çabuk bir şekilde gönlünü almalısın. Çünkü ikizler burcu tüm laf cambazlığıyla sizi bertaraf edebilme kabiliyetine sahiplerdir. Gerçekten kendinizin suçlu olduğunu düşünüyorsanız özür dilerken mutlaka her cümlenizin sonuna yardıma ihtiyacınız olduğunu ve olaylara onun kadar objektif bakamadığınızı belirterek onu poh pohlamaya çalışın; yelkenleri suya indirecektir.