İkizler burcu diğer burçlar ile uyumu: İkizler kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

İkizler burcu diğer burçlar ile uyumu: İkizler kadını ve erkeği uyumlu olduğu burçlar hangileri?

İkizler burcu diğer burçlar ile uyumu ayrıntıları ile burada. İkizler kadını ve erkeği hangi burçlarla uyumludur, kimlerle anlaşabilir tüm merak edilenler için okumaya devam edin.

İkizler Burcu Diğer Burçlar İle Uyumu

İkizler Burcu ile Koç Burcu Uyumu

Koç burcu erkeği, neşeli, değişikliği seven ve hareketli bir kişiliğe sahip olduğundan hemen dikkatinizi çekecektir. Tüm gün onunla olmak isteyebilirsiniz. Tek sorun koç burcunun ilişkide ipleri eline alma istediğidir. Bu aşk ilişkilerinde sorun yaratıyor olsa da arkadaşlık ilişkileri çok güçlüdür.

İkizler Burcu ile Boğa Burcu Uyumu

İkizler kadını, hayattaki herşeyden çok çabuk sıkılırlar. Hazır cevaptır, zekidir, hızlı harar verir ve bu sayede boğa burcunun ilgisini çeker. Her ne kadar zıt kutuplar olsada boğa burcu erkeği sizin için elinden gelen tüm fedakarlığı yapar.

İkizler Burcu ile İkizler Burcu Uyumu

İkizler burcu aradığı aşkı, arkadaşlığı, özgürlüğü hepsini bir arada kendinde bulabilir. İkizler burcu kadını ile ikizler burcu erkeği frekansı birbirine çok yakındır ve çok iyi anlaşırlar.

İkizler Burcu ile Yengeç Burcu Uyumu

Yengeç burcu su elementine sahipken ikizler burcu hava elementine sahiptir ve anlaşabilecekleri pek düşünülmeyebilir. Birbirlerinden çok farklı burçlardır. İkizler gezmeyi, eğlenmeyi, macerayı severken, yengeç burcu evine ve ailesine düşkündür.

İkizler Burcu ile Aslan Burcu Uyumu

Aslan erkeği ikizler kadınını, cazibesi, tatlı sözleri, merliği, cana yakınlığı ile hemen etkisi altına alabilir. Anca ikizler kadınıda zekiliği ile aslan burcu erkeğinin başını döndürebilir.

İkizler Burcu ile Başak Burcu Uyumu

Başak burcu erkeği çok zor beğenir, titizdir, çalışkandır ve karşısındaki kişide zeka arar. İkizler burcu ve başak burcu gezegeni venüsün yarattığı etki ile mantık konularında birbirleri ile çok yakın ilişkiler kurabilirler.

İkizler Burcu ile Terazi Burcu Uyumu

İkizler ve terazi her iki burçta hava elementine sahiptirler. İyi ilişkiler kuracakları kişisel özelliklerine birbirini tamamlamasından bellidir. Terazi erkeği ikizler kadınını kıskanmaz ve ona özgürlüğünü verir.

İkizler Burcu ile Akrep Burcu Uyumu

Akrep burcu ve ikizler burcu birbirinin tamamen zıt kutuplarıdır. Ve kişilik olarak da birbirlerini tamamlayamazlar. En basit örneği, ikizler yolda gördüğü biri ile konuşabilir ancak akrep burcu sadece yakın çevresi ile konuşmayı tercih eder. Bu ikili arasındaki ilişki çok zordur hatta mucizedir.

İkizler Burcu ile Yay Burcu Uyumu

İkizler ve yay burcu özgürlüklerine düşkün iki burçtur. Aynı zevkleri paylaşır, saatlerce sohbet eder, birlikte zaman geçirmekten keyif alır, birlikte maceraya atılır kısaca yay ve ikizler çok iyi anlaşır.

İkizler Burcu ile Oğlak Burcu Uyumu

Oğlak burcu hırslı ve çok çalışkandır. Bu özellik ikizler burcunda da olduğu için sorun oluşturmaz. Ancak sosyal çevrenin oluşmasında büyük sıkıntılar yaşanabilir. Oğlak burcu arkadaş seçiminde çok zor bir seçim yapar, ikizler burcu ise herkes ile arkadaş olabilir. Buda ilişkilerinde farklı görüşlerde olmalarına yol açar.

İkizler Burcu ile Kova Burcu Uyumu

İkizler kadınına en çok uyan burçlardan biri koca erkeğidir. Hem sosya yaşantıları hem de zekası ikizler kadınının aradığı özelliklerdir. Aynı zamanda adalet duygusu gelişmiş, insna haklarına önem veren, çevreye duyarlı bir birey olması ikizler kadınının aklını başından alır.

İkizler Burcu ile Balık Burcu Uyumu

Bu iki burç arasındaki ilişkiler genellikle sorunlu olmaktadır. İki zıt kutuptur. Ancak birbirlerini çekmezler. Balık kırılgandır, derinden sever, duygusaldır ve hemen bağlanır. Ancak ikizler özgürlüğüne düşkündür. Bu aşadamada karşılıklı güven oluşturamazlarsa büyük sorunlar yaşarlar.