Kova burcu erkeği anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Kova erkeği hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Kova burcu erkekleri duyarlı kişilik karakterleri, özgürlüklerine düşkün yapıları ve eğlenceyi seven yönleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Araştırmacı kişilikleri vardır ve her konuda bilgi sahibidirler. Sosyal çevreleri çok geniştir ve girişken yapıları vardır. Peki kova burcu erkekleri kimlerle iyi anlaşır gelin birlikte inceleyelim.

Kova Burcu Erkeğinin Anlaştığı Burçlar

İkizler burcu

Terazi burcu

Aslan burcu

Kova burcu erkekleri meraklı kişilkleri ile her zaman daha fazla temas halinde olmak isterler. Boş kalmayı hiç sevmezler çabuk sıkılırlar. Ama ikizler burcu ile bir araya gelirlerse hiç sıkılmazlar. Karakterleri farklı olsa da ikizler burcu ile iyi anlaşırlar. Bu ikili okumayı sever bilgiye aç yapıları vardır ve bir araya geldikleri zaman sahip oldukları tüm bilgileri paylaşarlar buda bu ikiliyi çok mutlu eder.

Kova burcunun duyarlı yapısı toplumsal olayalara eşitlikçi bakış açıları dengeli ve adalet sahibi terazilerle iyi anlaşmasına sebep olur. Her iki burçta kavga ortamlarını sevmez ve naif insanlardır. Bu nedenle iki burç çok iyi anlaşırlar.

Kova burcu aslan burçlarıyla da iyi anlaşırlar. Aslında kişilik özellikleri bakımından çok zıt kutuplardır ama bu ikilinin anlaşması tam da zıt kutupların birbirini çekmesidir. Kötü taraf aslan burcu ile resmen savaşır. Tüm çelişki ve anlaşmazlıklar bu iki burcun ilişkisinde mevcuttur. Ancak her zaman uzlaşıp iyi vakit geçirme potansiyelleri mevcuttur.

Kova Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Yengeç burcu

Balık burcu

Başak burcu

Kova burcu erkekleri egosuz özgürlüğüne düşkün sevecen arkadaş canlısı girişken açık sözlü ve duyarlı kişilikleri ile çoğu kişi ile iyi anlaşabilirler aslında. Ancak kişiliğine ters düşen kişilerle anlaşamayabilirler. Kova burcu özgür ruhlu ve bağımsız karakteri ile yengeç burcunun geleneksel bağımlı ruh halleri kovalar çok ters düşer bu nedenle yengeç burçlarıyla iyi anşalamazlar.

Bireyselliyetçi kova burçları fedakar ve şevkatli balık burçları ile anlaşamazlar. Yargılamayan yapıları ve duygusal yapılara sahip balıklar kovalarla sürekli zıtlaşırlar.

Kova burcu erkekleri çok akıllıdırlar. Duygularıyla değil mantıklarıyla haraket ederler. Aynı özellikler başak burçları içinde geçerlidir. Duygularını içinde yaşayan dışarıya yansıtmamaya çalışan başak burçları kovalarla çok zor anlaşırlar. Bir birlerini hiç anlayamazlar.