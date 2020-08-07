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Reklamcı ve astroloji uzmanı Nihan Urel, Fatih Sultan Mehmet'in doğum haritası ile İstanbul'un Fethi'nin astroloji haritası arasındaki ilişkiyi anlatıyor.

YouTube sayfası üzerinden sık sık paylaşımlar yapan astroloji uzmanı Nihan Urel, yayınladığı son video ile Fatih Sultan Mehmet'in doğum haritası ile İstanbul'un Fethi'nin astroloji haritası arasındaki ilişkiyi inceledi.

Nihan Urel, 30 Mart 1432 yılında dünyaya gelen Fatih Sultan Mehmet hakkındaki analizlerini anlattı.

Haritada ciddi bir koç burcu vurgusu olduğunu belirten Urel, Fatih Sultan Mehmet'in stratejist tarafıyla, sabrıyla ve plan kurmasıyla İstanbul'u fethettiğini vurguladı.

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Nihan Urel: Fatih Sultan Mehmet’in doğum haritası