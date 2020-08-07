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    Nihan Urel: Fatih Sultan Mehmet’in doğum haritası

    Reklamcı ve astroloji uzmanı Nihan Urel, Fatih Sultan Mehmet'in doğum haritası ile İstanbul'un Fethi'nin astroloji haritası arasındaki ilişkiyi anlatıyor.
    • Özel Haber
    • 07.08.2020 - 12:28
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    Nihan Urel: Fatih Sultan Mehmet’in doğum haritası

    YouTube sayfası üzerinden sık sık paylaşımlar yapan astroloji uzmanı Nihan Urel, yayınladığı son video ile Fatih Sultan Mehmet'in doğum haritası ile İstanbul'un Fethi'nin astroloji haritası arasındaki ilişkiyi inceledi.

    Nihan Urel, 30 Mart 1432 yılında dünyaya gelen Fatih Sultan Mehmet hakkındaki analizlerini anlattı.

    Haritada ciddi bir koç burcu vurgusu olduğunu belirten Urel, Fatih Sultan Mehmet'in stratejist tarafıyla, sabrıyla ve plan kurmasıyla İstanbul'u fethettiğini vurguladı.

    VİDEONUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

    Nihan Urel: Fatih Sultan Mehmet’in doğum haritası

    Nihan Urel: Fatih Sultan Mehmet’in doğum haritası #1

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