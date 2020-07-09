Yay burcu kadını anlaştığı ve anlaşamadığı burçlar hangileri detayları ile anlattık. Yay kadını hangi burçlarla anlaşır ya da anlaşamaz tüm merak edilenleri anlattık.

Yay burcu kadınları özgürlüklerine düşkün, bilgiye aç yapıları ile dürüst ve maceraperest yönleriyle ön plana çıkarlar. Oldukça meraklı kişilikleri yeni yerler ve yeni insanlar keşfetmeye bayılırlar. Yay kadınları arkadaşlığa ve dostluğa çok önem verirler bu nedenle çevreleri çok kalabalıktır. Peki yay burcu kadınları kimlerle anlaşabilir, kimlerle anlaşamaz? gelin birlikte inceleyelim.

Yay Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Aslan burcu

Koç burcu

İkizler burcu

Terazi burcu

Yay burcu kadınları aslında herkesle iyi anlaşabilirler ve çevreleri çok kalabalıktır. Ancak herkesle dost olamaz daha yüzeysel arkadaşlıklar kurarlar.

Yay burcu kadını özellikle aslan burcuyla hayata bakış açıları aynı olduğu için çok iyi anlaşırlar. Çünkü yay kadını da aslan da hayattan keyif almayı çok iyi bilirler ve enerjileri çok iyi tutar.

Maceraperest olan yay burcu kadınları içindeki cesareti bir tek koç ile dengeleyebilirler. Çünkü koç burcunun da gözü karadır ve yay ve koç maceradan maceraya atılabilirler.

Eğlenmenin kitabını yazan yay burcu kadını ikizler gibi eğlenceli bir burçla bir araya gelirse ortalık bir anda şenlenir. Bu İki burcun frekansları çok iyi tutar.

Yay burcu kadınının bir diğer iyi anlaştı burç ise terazi burcudur. Çünkü teraziler de kendileri gibi suya sabuna dokunmaz kimseye bulaşmaz kavgadan kaostan uzak dururlar onlar sadece eğlenmenin peşindedir bağlanmanın değil yüzeysel ilişkilerin olmazsa olmazı terazi burcu tam yayların kalemidir onlarla çok iyi anlaşırlar.

Yay Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Oğlak burcu

Başak burcu

Boğa burcu

Yay kadınları; özgürlüğüne düştün, eğlenmeyi seven; hatta bazı durumlarda çok patavatsız oluşları çoğu kişiyle anlaşamamasına neden olabilmektedir. Bu burçların başında da başak burçları gelir.

Başakların düzen sevmeleri, hayatı çok ciddiye almaları asla yay burcu kadınının mevzuları değildir. o hayatı asla ciddiye almaz, eğlence olarak görür. Bu nedenle yay kadınları başaklarla anlaşamazlar.

Aynı zamanda boğa burcunun geleneksel kuralları da yay burcu kadınına göre değildir. Boğa burçlarıyla da anlaşamazlar.

Yay kadınlarının son olarak anlaşamadıkları burç ise oğlak burçlarıdır. Oğlakların; kuralları, sorumluluk bilinçleri yay kadınlarını çok gerer bu nedenle oğlak burcuyla anlaşamazlar.