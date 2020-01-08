Irak Cumhurbaşkanı, İran’ın saldırısını kınadı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran’ın Irak’taki ABD hedeflerine saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Bölgede yaşanan tehlikeli gelişmeleri kaygıyla izliyoruz.” değerlendirmesinde bulunan Salih, “Irak topraklarındaki askeri mevzileri hedef alan İran saldırısını kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

"SAVAŞA SÜRÜKLEMEKTEN VAZGEÇİN"

Salih, saldırıların Irak’ın egemenliğine yönelik ihlal olduğunun altını çizerek, "çekişmeli tarafların ülkesini savaş alanına çevirmesini kabul etmediklerini" vurguladı. Koalisyon güçlerinin Irak’ta hükümetle yapılan anlaşmalar çerçevesinde varlık gösterdiğine dikkati çeken Salih, şöyle devam etti:

“Koalisyon güçlerinin Irak’taki varlığı, Irak’ın iç meselesidir ve Irak hükümeti ile meclisini ilgilendirir. Herkesi, sağduyulu davranmaya ve diyaloğa önem vermeye davet ediyoruz. Ülkeyi, bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden açık bir savaşa sürüklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”

"ÇEKİŞME HALİNE GETİRİLMESİN"

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de bir yazılı açıklama yaparak, hükümeti, ülke egemenliğinin korunması ve çatışmalardan uzak durulması için göreve çağırdı. Halbusi, “İran’ın saldırısını kınarken, tarafların Irak’ı çekişme alanı haline getirmesini reddediyoruz.” ifadelerini kullandı.