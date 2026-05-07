Irak hava sahası Türk hava savunma sistemlerine emanet

Türk savunma sanayii tüm dünyanın gündeminde.

Gelişen ve güçlenen modern Türk silahları bölge ülkelerinin dikkatini çekti.

The National haber sitesi, Irak’ın Orta Doğu’da yaşanan savaşın da etkisiyle Türkiye’den 20 adet hava savunma sistemi alacağına dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

20 ADET HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALINACAK

Irak’ın üst düzey savunma yetkililerinden alındığına dayandırılan haberde, savaşı sırasında yaygın olarak kullanılan ve gelecekte kullanımı daha da artması beklenen insansız hava araçları ve füze saldırılarına karşı Irak’ın Türkiye’den 20 adet hava savunma sistemi alacağı belirtildi.

HANGİ ŞİRKETLER OLDUĞU AÇIKLANMADI

Haberde, Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Saad Harbiye’nin İstanbul’daki SAHA 2026 Fuarı’nda verdiği bir röportajda, Irak semalarının “insansız hava araçlarıyla dolu” olduğunu ve Türkiye’den alınacak yeni hava savunma sistemlerinin petrol sahalarını, diplomatik misyonları ve diğer hedefleri vurabilecek füzeleri engellemeye yardımcı olacağını söylemesine dikkat çekildi.

Haberde, üst düzey Iraklı yetkililerin anlaşmanın ne kadara yapılacağına veya hangi Türk şirketlerinin anlaşma sürecinde yer alacağına dair açıklama yapmaktan kaçındığı, ancak şirketlerin devlet şirketleri olduğu belirtildi.

Türkiye Savunma Bakanlığının son yıllarda, silah sanayisine ait dış politikanın üretimin belirleyici unsuru haline geldiği ve şirketler üzerinde kontrolleri artırdığına dikkat çekildi.

YILDIRIMHAN FÜZESİ DİKKAT ÇEKTİ

Devlet ve özel şirketlerin birlikte iş birliği yaparak teknoloji transferlerini artırması, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve füzeler geliştirmesi üzerinde durulurken, Türkiye’nin daha yeni tanıttığı Yıldırımhan füzesi de haberde en çok dikkat çeken unsur oldu.

ACİL VE HIZLI TEDARİK İHTİYACI

Haberde, Korgeneral Harbiye’nin Irak’ın Türkiye’den hava savunma sistemleri alma isteğinin savaş öncesinde de bulunduğu, ancak Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniyle ülke sınırlarını korumak için daha acil ve hızlı bir tedarik ihtiyacına dönüştüğünü belirttiği iddia edildi.

TÜRK SİSTEMLERİ BU DENGESİZLİĞİ ORTADAN KALDIRACAK

Korgeneral Saad Harbiye’nin en dikkat çeken ifadelerinden biri ise şöyleydi:

“Geleneksel hava savunma sistemlerinde, 10 bin dolarlık bir İHA’yı düşürmek için 1 milyon dolarlık füzelerin kullanılması önemli bir maliyet sorunu yaratıyordu. Türk sistemlerinin bu maliyet dengesizliğini ortadan kaldıracağına inanıyoruz.”