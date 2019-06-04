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Irak ordusuna saldırı: 4 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde Irak ordusuna saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

İHA | 04.06.2019 - 14:00..
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Başkent Bağdat’ın kuzeyindeki Tarmiye bölgesinde Irak ordusuna ait askeri devriyeye kimliği belirsiz silahlı grup tarafından saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları saldırıda 4 askerin öldüğünü ve 17 askerin de yaralandığını duyurdu.

ASKERLER HASTANELERE KALDIRILDI

Saldırıyı bir patlama sonrası silahlı grupların askerleri kurşuna dizmekle gerçekleştirdiğini kaydeden güvenlik kaynakları, saldırganların yakalanması için bölgede arama faaliyetlerinin başlatıldığını söyledi. Saldırıda yaralanan askerler başkentteki hastanelere kaldırıldı.

Irak ordusuna saldırı: 4 ölü

CEP TELEFONUYLA ÇEKİLDİ

Hastanede nöbetçi doktorların bulunmaması ve yaralıların ameliyat salonu kapısı önünde bekletilmesi askerler tarafından cep telefonuyla çekildi. Çekim yapan Iraklı asker yaralıların biri ölmek üzere olmasına rağmen hastanede doktorların bulunmamasına isyan ederek, Irak Sağlık Bakanlığına şikayette bulundu.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzerine vatandaşlar da tepki gösterdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmasa da Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında Irak’ın büyük bir bölümünü yaklaşık 3 yıl işgal ettikten sonra 2017 yılının sonunda ülkeden tamamen çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ’ın bulunduğunu söylüyor.

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