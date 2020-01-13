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Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak hükümeti, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almak için görüşmelere başladı.

Haber Merkezi | 13.01.2020 - 07:31..
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Irak S-400 almak için harekete geçti

ABD'nin Bağdat'ta Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından, ABD ile İran arasında gerilim artmış ve misilleme olarak İran'da ABD'nin Irak'taki üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, "Ülkemizi savaş alanına çevirmeyin" diyerek tepki göstermişti ve Irak parlamentosu yabancı ülke askerlerinin ülkeden çıkarılması kararını alarak ABD güçlerinin ülkeden çıkmasını istemişti.

Daha önce de Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almak isteyen Irak, yaşanan gerilimlerle ve ülkesinde yaşanan füze saldırıları sebebiyle yüzünü tekrar Rusya'ya çevirdi.

Irak S-400 almak için harekete geçti

RUS TARAFIYLA GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Iraklı milletvekillerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın almanın imkânlarını araştıran Irak hükümeti, Rus tarafıyla bu konuda görüşmeler yürütüyor.

"BU FÜZELERİ ALMAMIZ GEREKİYOR"

Haberde, Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Kerim Alevi’nin açıklamalarına yer verildi. "Rusya ile S-400 füze sistemlerini görüşüyoruz, ancak henüz sözleşme imzalamadık" diyen Alevi ekledi: "Amerikalıların gerekli silahları almamıza yardım etmemekle bizi birçok kez hayal kırıklığına uğratmış olması bağlamında bu füzeleri almamız gerekiyor."

MÜZAKELER ERTELENMİŞTİ

Bir Iraklı yetkilinin üç ay önce S-400’lerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya’yı ziyaret ettiğini aktaran Alevi, ancak Irak’taki protestoların 30 Kasım 2019’da Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını sunmasına yol açtığı siyasi kriz nedeniyle müzakerelerin ertelendiğini belirtti.

Abdulmehdi, şu anda başbakanlık görevini vekâleten yürütüyor.

"RUSYA İLE İLETİŞİME GEÇİLSİN"

Ancak vekiller, ABD askerlerinin ülkeyi terk etme olasılığı nedeniyle Bağdat'ta S-400 görüşmelerine yeniden yoğunlaşmaya karar verildiğini söyledi. Habere göre Savunma Bakanlığı temsilcilerinden, 'Rusya ile hava savunma sistemlerinin alınması için iletişime geçilmesi' talep edildi.

Komisyon üyelerinden Abdulhalık el Azzavi "Başbakana istediği herhangi bir ülkeden hava savunma sistemleri satın alma, bunun için para harcama yetkisi verdik" dedi. Azzavi, sistemlerin ‘Rusya’dan veya başka herhangi bir ülkeden’ satın alınabileceğini sözlerine ekledi.

Irak S-400 almak için harekete geçti

ABD YAPTIRIM UYGULAYABİLİR

Rus yetkililerin daha önce Irak’a bu hava savunma sistemlerini satın almasını önermiş olduğunu aktaran WSJ, S-400’lerin satın alınması durumunda ise Washington’un Bağdat’a yaptırım uygulayabileceğine dikkat çekti.

WSJ, Irak Savunma Bakanlığı yetkililerinin yazıdaki iddialarla ilgili yorum yapmadıklarını ifade etti.

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