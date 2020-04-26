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Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'daki cenaze töreninde koronavirüs tedbirleri uygulanırken, şehidin babası sedye ile katıldı.

AA |
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Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

İki gün önce Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı bölücü teröristlerce havanla yapılan taciz atışında sözleşmeli er Ahmet İnce şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Şehit Ahmet İnce, bugün memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

MASKE VE ELDİVEN DAĞITILDI

İnce'nin cenazesi "helallik" alınması için Kırıkhan Devlet Hastanesi'nden Özyörük Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, daha sonra cenaze töreni için Kırıkhan Şehitliğine getirildi.

Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleşen törende, cenazeye katılanlara maske ve eldiven dağıttı.

Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

BABA SEDYE İLE KATILDI

Cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini hastanede aldığı öğrenilen baba Ali İnce ise yaralı şekilde sedye ile cenazeye katıldı.

MESAFELİ CENAZE NAMAZI

Şehidin cenazesi, aralarda mesafe bırakılarak kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

Törene katılan Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve protokol üyeleri, şehidin annesi Meryem İnce ve babası Ali İnce'ye başsağlığı diledi.

Beş çocuklu ailenin en büyüğü olan şehidin, bekar olduğu öğrenildi.

Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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