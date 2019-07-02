Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

1 Antalya ezberini bozuyorum: Tatil Olimpos'ta diyorum Kemer Rusların olsun, sen sırt çantanı al, parmak arası terliklerini giy. Biz Antalya'nın şezlonglarda değil, eğilen yaş ağaçların altında güneşleneceğiz.

2 İstanbul'da limon zam şampiyonu oldu Haziran ayının zam şampiyonu limon olurken, en fazla fiyatığın düştüğü sebze de domates oldu.

3 Irak Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu genişletti Irak, Türk yumurtasından sonra makarnalara da kapısını kapattı.

4 ESET, zararlı kripto para madenciliği yazılımına karşı uyardı ESET, LoudMiner adlı zararlı kripto para madencilik yazılımıyla ilgili kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

5 Konut fiyatları düştü Türkiye genelinde yapılan İmar Barışı çalışmalarının ardından konut fiyatlarında da ciddi bir düşüş yaşandı.

6 15 yaşındaki Gauff, Wimbledon'da Venus Williams'ı eledi 15 yaşındaki Cori Gauff, 5 kez Wimbledon şampiyonu olan Venus Williams'ı devirerek unutulmaz arasına girdi.