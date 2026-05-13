Irak: Yeni Suriye'ye saygı ve içten iradeyle yaklaşıyoruz

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, verdiği mülakatta Suriye ile ilişkiler ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilgili soruyu yanıtladı.

"Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şara ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok" açıklamasında bulunan Araci, "Şara, ABD güçleri tarafından Irak'ta tutuklanmıştı ve daha sonra usulüne uygun, resmi şekilde serbest bırakıldı. Ben ve Şara, ABD güçleri tarafından aynı dönemde tutuklandık" ifadelerini kullandı.

"SAMİMİ VE İÇTEN İRADEYLE YAKLAŞIYORUZ"

Yeni Suriye'ye karşı bakışlarının olumlu olduğunu kaydeden Araci, "Yeni Suriye'ye olumlu bakışla, büyük saygı ve samimi, içten iradeyle yaklaşıyoruz. Onlar da bize aynı şekilde karşılık veriyor" dedi.