Irak'ın en büyük askeri hava üssüne havan saldırısı

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Salahaddin vilayetinde yer alan Beled Hava Üssü'ne dün gece üç havan topunun isabet ettiği belirtildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Havanların düştüğü bölgede yangın çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, saldırıda herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı kaydedildi.

ABD'Lİ ASKERİ DANIŞMANLAR VARDI

Öte yandan ABD merkezli Arapça yayın yapan Al Hurra-Irak televizyon kanalının haberinde ise saldırının düzenlendiği hava üssünde, ABD'li askeri danışmanların bulunduğu belirtildi.

BİR EVE DE KATYUŞA ROKETİ ATILDI

Irak Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının da konuşlandığı Irak'ın en büyük askeri hava üssü Beled, başkent Bağdat'tan 64 kilometre mesafede yer alıyor. Bağdat'ın merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve de dün gece bir katyuşa roketi atıldığı bildirilmişti.