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Irak'ta 12 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün güneybatısında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 12 terörist öldürülürken, çok sayıda cephanelik ve mühimmat ele geçirildi.

AA | 19.04.2019 - 16:32..
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Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneybatısında düzenlenen askeri operasyonda, 4'ü üst düzey olmak üzere 12 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

CEPHANELİK VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, Havice ilçesi yakınlarında örgüte ait olduğu belirlenen sığınakta, çok miktarda cephanelik ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Irak'ta 12 DEAŞ'lı öldürüldü

ÖRGÜT KIRSAL BÖLGELERDE EYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul kenti başta olmak üzere ülke topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı. DEAŞ'ın kent merkezleri ve diğer yerleşim alanlarındaki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt, kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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