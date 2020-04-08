Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da teröristlere göz açtırılmıyor.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
HAFTANİN'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, operasyonların aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.