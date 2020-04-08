taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7646
Euro
7.3574
Altın
1645.74
Borsa
92381.82
Gram Altın
358.502
Bitcoin
49748.61

Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Irak'ta 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da teröristlere göz açtırılmıyor.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

HAFTANİN'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların aralıksız devam edeceğinin altı çizildi.

İlginizi Çekebilir
İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 71'e çıktı
6 kişinin daha koronavirüsten öldüğü İsrail'de vaka sayısı 9 bin 404'e yükseldi.
Endonezya'da koronadan sonra yeni salgın: 254 ölü
Koronavirüs dünyada etkisini göstermeye devam ederken, Endonezya'da dang humması vaka sayısı 39 bin 876'ya ulaştı.
Lufthansa, korona krizi nedeniyle filosunu küçülttü
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, yan kuruluşu Germanwings Hava Yolları’nı koronavirüs salgını nedeniyle kapattı, 2 bin çalışan işsiz kaldı.
Katar, İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi
Katar, yeni tip koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleye destek amacıyla İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
Koronanın çıkış noktası Vuhan'da karantina kaldırıldı
218
ABD'de koronadan bir günde yaklaşık 2 bin kişi öldü
ABD'de koronadan bir günde yaklaşık 2 bin kişi öldü
69
İsveç'te yaşlılardan poşet taşıma parası alıyorlar
İsveç'te yaşlılardan poşet taşıma parası alıyorlar
134
Yerli İHA, İdlib semalarında dolunayla görüntülendi
Yerli İHA, İdlib semalarında dolunayla görüntülendi
53
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
79
Trump, korona ile mücadele müfettişini görevden aldı
Trump, korona ile mücadele müfettişini görevden aldı
10
ABD'de bazı eyaletlerde korona ölümlerinde siyahiler çoğunlukta
ABD'de bazı eyaletlerde korona ölümlerinde siyahiler çoğunlukta
25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir