Irak'ta bulunan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kerkük'ü ziyaret etti

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Yoğun diplomasi programı...

MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarına devam ediyor.

Dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas heyeti ile bir araya gelen Kalın, daha sonra Irak'a geldi.

TÜRK ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Kalın'ı Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa karşıladı.

Kerkük'teki ilk durağı Kerkük Kalesi olan Kalın, burada incelemelerde bulunarak Türk şehitliğini ziyaret etti.

KERKÜK VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Kalın, daha sonra ITC Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile de Kerkük Valiliğinde görüşme gerçekleştirdi.