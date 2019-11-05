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Irak'ta internet erişimi kesildi

Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerinde internete erişim durduruldu.

AA | 05.11.2019 - 07:36..
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Yüzlerce kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Irak'ta, başkent Bağdat ile orta ve güney kentlerinde internete erişim sağlanamıyor.

Irak'ta internet erişimi kesildi

KÖPRÜLER KAPATILDI

Bu arada Bağdat'ta, güvenlik güçleri Yeşil Bölge'ye yakın üçüncü köprü olan Ahrar Köprüsü'nü de beton bariyerlerle kapattı. Başkentte Cumhuriyet ve Sinek köprüleri, gösterilerden dolayı günlerdir kapalı bulunuyor.

Irak'ta internet erişimi kesildi

GERÇEK MERMİ İLE MÜDAHALE

Güvenlik güçlerinin, göstericilere yönelik gerçek mermiyle müdahalesi, başkentin birçok noktasından duyuluyor.

Irak'ta internet erişimi kesildi

Irak'ta internet erişimi kesildi

Irak'ta internet erişimi kesildi

Irak'ta internet erişimi kesildi

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