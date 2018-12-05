Irak'ta Sarı Yelekliler eylemi

Fransa'da başlayan "Sarı Yelekliler" eylemleri Irak'ın Basra kentine kadar yayıldı. Ancak buradaki eylemin amacı bölgede yaşanan işsizlik.

Fransa'da yaşanan olaylara dikkat çekmek için Irak'ın en zengin bölgelerinden biri olan Basra'da eylem başlatıldı.

BASRA'NIN "SARI YELEKLİLER"İ

Irak'ın, en zengin bölgelerinden biri olmasına karşın karşın halkın sefalet içinde yaşadığı, devlet hizmeti alamayıp işsizlikle boğuştuğu Basra'da vatandaşlar sokağa döküldü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, sarı yelek giyen bir grup göstericinin, dün Basra Valisi Esad İdani'nin konvoyunu valilik binası yakınından geçtiği sırada kesmeye çalıştığı görülüyor.

Vali İdani'nin de aracından inerek göstericilere saldırmaya çalıştığı görüntülerin, sosyal medyada yayılması üzerine, ülkede bazı çevreler bu duruma tepki gösterdi.

BASRA SEFALETİ