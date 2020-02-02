Irak'ta şiddet durulmuyor

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle sokağa inen halkın hükümet karşıtı gösterileri sürüyor.

Son olarak gösterilerin sona ermesi için Başbakan Adil Abdulmehdi 29 Kasım'da istifa etmiş fakat gösterileri durdurmaya yetmemişti.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından hükümeti kurma görevi verilen Muhammed Tevfik Allavi de göstericileri durdurmaya yetmedi. Allavi'yi istemeyen protestocular, Tahrir Meydanı’nda toplanarak görevlendirmeye karşı "Allavi kabul edilemez" sloganı attı.

600 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, geçtiğimiz günlerde katıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda 600'den fazla göstericinin öldüğünü açıklamıştı.

Salih yaptığı açıklamada, Iraklı gençlerin daha iyi bir hayat, daha fazla iş imkanı, hizmet sektörünün iyileştirilmesi ve uzun süredir ülkeyi felce uğratan yolsuzluğun sona ermesi için gösteri düzenlediğini ifade etmişti.

Irak Cumhurbaşkanı, "Kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla masum barış yanlısı gösterici hayatını kaybetti." ifadelerini kullanmıştı.