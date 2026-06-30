Irak'ta yolsuzluk operasyonu: Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Irak'ta Başbakan Ali Falih el-Zeydi'nin talimatıyla yürütülen yolsuzlukla mücadele operasyonları, haziranda ülke tarihinin en büyük çaplı soruşturmalarından biri haline geldi.

Operasyonlar, tutuklanan eski Petrol Bakanlığı Rafineri İşleri Müsteşarı Adnan el-Cumeyli'nin itiraflarıyla ivme kazandı.

LİSTEDE 120'NİN ÜZERİNDE İSİM BULUNUYOR

Cumeyli'nin ifadeleri doğrultusunda hazırlanan listede, 120'den fazla isim yer alıyor.

Bu isimler arasında mevcut ve eski milletvekilleri, bakan yardımcıları, siyasi parti liderleri ve üst düzey bürokratlar bulunuyor.

GÖZALTI SAYISI 67'YE ÇIKTI

Bağdat'ın Yeşil Bölgesi başta olmak üzere Selahaddin, Enbar, Ninova ve diğer vilayetlerde, eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.

İlk dalgada yaklaşık 47 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar ikinci gününde Erbil'e de uzandı ve toplam gözaltı sayısı kısa sürede 67’ye yükseldi.

DEVAMININ GELECEĞİ MESAJI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında bazı milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı, yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve operasyonların 'sadece başlangıç' olduğu belirtildi.

BM, ABD ve Avrupa’dan destek mesajları geldi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER ŞOKE ETTİ

Söz konusu operasyonlarda, evlerin bahçelerine kazılmış 4 metre derinliğindeki gizli kuyular, yer altı kasaları ve özel bölmelerden çok büyük miktarda servet çıktı.

Resmi açıklamalara ve milletvekili Şerwan Duberdani'nin paylaştığı bilgilere göre baskınlarda; 1 milyar doları aşan nakit para, milyonlarca dolar değerinde altın, 70'ten fazla taşınmaz, 21 lüks araç ve çok sayıda değerli mal varlığına el konuldu.

SAF ALTINDAN YAPILMIŞ İÇ ÇAMAŞIRI ELE GEÇİRİLDİ

Milletvekili Hind el-Abbasi'nin evinde yapılan aramada 57 milyon dolar nakit para, 27 kilo saf altın ve altından yapılmış iç çamaşırı ele geçirildi.

Bu bulgular Irak kamuoyunda büyük tepki çekti.

YENİ GÖZALTILARIN OLACAĞI BİLGİSİ VERİLDİ

Gözaltına alınanlar arasında şu isimler öne çıkıyor:

Azm Koalisyonu lideri Müsenna el-Samerrai, Milletvekilleri Ziyad el-Cenabi, Beha en-Nuri, Muhammed el-Kerbuli, Hind el-Abbasi, Muhammed Cemil el-Miyahi, Hasan el-Hafaci ve diğerleri.

Operasyonlar ülke genelinde devam ediyor; yeni gözaltı ve yakalama kararlarının yolda olduğu belirtiliyor.

Irak Federal Dürüstlük Komisyonu, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.