Irak'ta yumurta fiyatı 4 dolar oldu

Her yerde olduğu gibi Irak'ta da kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi olan yumurta, son günlerde fiyatıyla konuşuluyor.

Irak Tarım Bakanlığı'nın, “Yeterli yerli ürün” olduğu gerekçesiyle yurt dışından ithalini yasakladığı yaklaşık 20 çeşit gıda ürününe yumurtayı da eklemesi, yumurta fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

4 DOLARA YUMURTA

Yasaktan önce 2 bin 500 Irak dinarına satılan (2 dolar) yumurtanın fiyatı bugün yaklaşık 5 bin dinara (4 dolar) yükselince, bundan nasibini yoksul aileler aldı.

1 KOLİ YUMURTA ALAMAZ HALE GELDİLER

Terör örgütü DEAŞ ile süren 4 yıllık savaş ve yerel yönetimlerin Bağdat ile 5 yıldır yaşadığı anlaşmazlıkların neden olduğu ekonomik sıkıntıların etkilediği vatandaşlar için bir koli yumurta almak zorlaşmaya başladı.

SATIŞLAR AZALDI

İthalat yasağıyla birlikte meydana gelen fiyat artışından yakınan bir vatandaş, "Sadece yerli ürün olduğu için artık müşteri de azaldı. Çünkü buradaki insanlar ağırlıklı olarak Türk yumurtalarına alıştı. Yerli ürün hem kaliteli değil hem de pahalı. Bu yüzden satışlar azaldı.” dedi.

IKBY DİĞER İLLERE SATILMASINI YASAKLADI

Yumurta fiyatındaki artışı önlemeye çalışan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise Irak’ın diğer illerine yumurta satılmasını yasakladı. Geçtiğimiz günlerde Irak Tarım Bakanı Salih Hüsni ile bir araya gelen Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, yasağın kaldırılmasını istedi ancak Irak tarafı yerli ürün ihtiyacı karşıladığı için teklifi reddetti.